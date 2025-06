Zaskrbljenost v slovenski občini: poglejte, kje so ujeli medveda, gibal se je tudi blizu vrtca (VIDEO)

V zadnjem obdobju so ljudje v Sloveniji večkrat srečali medvede. Več ji je srečanje s to živaljo tudi posnelo. Video srečanja z medvedom je zdaj na Facebook strani objavilo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Hrib-Loški Potok.

Na posnetku, ki so ga objavili, je videti, da je medved tekel po cesti, v neposredni bližini hiš in ljudi.

Po besedah omenjenega prostovoljnega gasilskega društva na Facebooku je medved zašel v strogi center Loškega Potoka, bil je tudi v neposredni bližini šole, trgovine in vrtca.

»Hodi po cesti, kjer je veliko prometa. V jutranjih in popoldanskih urah pa tudi veliko otrok na poti v šolo in iz nje. Zadeva se nam ne zdi tako nedolžna in zabavna, kot se zdi na prvi pogled. Komentarji v smislu zasedli ste mu prostor pa tu nikakor niso na mestu,« so zapisali v objavi.

Dodali so, da je v okolišu zaznati veliko srečanj in videnj medvedov. Obenem upajo, da se bo ukrepalo.

