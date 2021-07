Poglejte, kje je največ ljudi oddalo svoj glas, na volišče tudi politiki (FOTO)

Minister za okolje Andrej Vizjak na volišču v Brežicah. FOTO: Matej Družnik/Delo



Kdaj bo referendum uspel?

Uroš Macerl, ki je bil med pobudniki referenduma, na volišču v Ravenski vasi FOTO: Matej Družnik/Delo

Predčasno glasovalo nekaj manj kot 85 tisoč ljudi

Borut Pahor FOTO: Blaž Samec/Delo

Borut Pahor na volišču Murgle FOTO: Blaž Samec/Delo

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na referendumu o noveli zakona o vodah na voliščih v Sloveniji do 11. ure glasovalo 257.328 volivcev, kar predstavlja 15,15 odstotka vseh volilnih upravičencev, je sporočil direktor službe Državne volilne komisije (DVK). To je več kot na referendumu o zakonu o zakonski zvezi leta 2015.Na referendumu o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih leta 2015 je do 11. ure namreč glasovalo 9,3 odstotka vseh volivcev, končna volilna udeležba pa je bila 36,38-odstotna, je v sporočilu za medije še dodal Vučko. Na predčasnih volitvah v DZ leta 2014 je do 11. ure glasovalo 15,43 odstotka volilnih upravičencev, pa je dodatno primerjavo DVK objavila na Twitterju.Po podatkih okrajnih volilnih komisij je bila danes do 11. ure najvišja udeležba v volilni enoti Kranj, in sicer 17,11-odstotna, najnižja pa na Ptuju, 11,44-odstotna, še kažejo podatki DVK.Volivci lahko na referendumu o noveli zakona o vodah svoj glas na enem od več kot 3000 volišč po državi oddajo do 19. ure, dotlej pa še vedno velja volilni molk.Kakšna je bila volja volivcev, bo znano zvečer. Da bi bil zakon na referendumu zavrnjen, mora proti glasovati večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da bo proti glasovala najmanj petina vseh volivcev oziroma najmanj 339.726 volilnih upravičencev.Po zaprtju volišč bodo na spletni strani Državne volilne komisije sproti začeli objavljati delne neuradne rezultate.Predvidoma bodo najprej znani izidi predčasnega glasovanja, ki je potekalo med torkom in četrtkom, na njem pa je glas oddalo 84.196 volivcev oz. 4,96 odstotka vseh volilnih upravičencev.