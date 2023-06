Poglejte, kdo vse bo po novem deležen subvencije za šolsko prehrano

Iz stranke Levica so sporočili, da se z letom 2024 subvencija za šolsko prehrano širi. Pripadala bo tudi družinam v 4. dohodkovnem razredu, družinam v 5. dohodkovnem razredu pa bo pripadala polovična subvencija.

Kot so zapisali, ima prehrana v šolah dva namena. Prvi je vzgojni, s katerim v otrocih spodbujamo zdrav odnos do hrane in dobro kulturo prehranjevanja, drugi pa je socialni, s katerim omogočamo otrokom, da od šolskega časa odnesejo kar največ znanja, ne glede na njihov socialni položaj.

Kar 25 odstotkov otrok v Sloveniji prihaja v šolo lačnih

»Dejstvo je, da se lačen otrok ne more učiti. Po zadnji mednarodni raziskavi glede bralne pismenosti, pri kateri je Slovenija padla za kar 23 točk, je naraslo število otrok, ki vedno pridejo v šolo lačni, z dobrih 12 na kar 25 odstotkov,« zagovarjajo upravičenost ukrepa. Verjamejo v socialno državo, ki ima dolžnost do vseh otrok, ne glede na materialni položaj njihovih družin: »Naša skupna dolžnost je, da šolsko prehrano organiziramo na tak način, da kot javna služba pripada vsakemu otroku. Zato bomo v Levici še naprej vztrajali, da v slovenskih šolah noben otrok ne bo lačen.«