Poglejte, kateri poklici bodo najbolj iskani v naslednjih mesecih

Slovenija je prvi val epidemije novega koronavirusa prestala relativno dobro, na začetku se je brezposelnost povečala, do junija pa že nekoliko zmanjšala, a po nekaterih napovedih kriza šele prihaja, z njo pa tudi nova odpuščanja.



Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji je maja znašala 9,3 odstotka (90.415 oseb), kar je 0,2 odstotne točke več kot aprila. Februarja, pred izbruhom epidemije covida 19, je bila brezposelnost 7,9-odstotna. Junija se je stanje na trgu dela stabiliziralo. Uradno je bilo brez dela 89.377 oseb, kar je 1,1 odstotka manj kot maja in 26,3 odstotka več kot junija lani. Najmanj 2000 brezposelnih Rezultati raziskave zaposlovanja za drugo polovico letošnjega leta kažejo, da delodajalci napovedujejo 0,2-odstotni padec zaposlenosti. Zavod za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi dvakrat letno izvaja raziskavo Napovednik zaposlovanja, katere namen je pridobivanje ocene o gibanju povpraševanja po izdelkih ali storitvah delodajalcev, vpogled v kratkoročne načrte zaposlovanja ter morebitne trenutne in predvidene prihodnje težave pri kadrovanju. V času anketiranja so delodajalci zaposlovali približno 650.000 delavcev, za prihodnjih šest mesecev pa predvidevajo, da bo njihovo število upadlo na 648.000 zaposlenih.



Največji upad števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz prometa in skladiščenja, za katerega je napovedan triodstotni upad, ter kmetijstva in predelovalnih dejavnosti (1,8-odstotni upad). Povpraševanje po novih kadrih se je marca in aprila letos v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo le v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro. V omenjenih dveh mesecih so delodajalci iz te dejavnosti zavodu sporočili, da imajo 108 prostih delovnih mest, lani v enakem obdobju pa 76. Za 450 odstotkov več brezposelnih Epidemija je najbolj prizadela gostinstvo, turizem, promet, trgovino, predelovalne dejavnosti, kar kažejo tudi podatki o dejavnostih, iz katerih so prišli brezposelni. Povečanje glede na lansko primerljivo obdobje so zaznali v vseh dejavnostih, razen v zdravstvu in socialnem varstvu. Največji porast je imelo gostinstvo; marca in aprila se je iz te dejavnosti na zavodu prijavilo 4015 brezposelnih, kar je 456,9 odstotka več kot lani v tem času. Najbolj iskani bodo ... Po rezultatih napovednika za drugo polovico letošnjega leta anketirani delodajalci predvidevajo 22.200 zaposlitev, večino zaradi nadomeščanja. Najbolj pozitivne napovedi so v gradbeništvu, drugih dejavnostih ter zdravstvu in socialnem varstvu. V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani vojaki, prodajalci, varilci, zidarji in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.