Poglejte, kam je Vučić navsezgodaj zjutraj odpeljal Fajonovo (FOTO)

Evropska poslanka in predsednica SDje odpotovala v Beograd k predsedniku Srbije. Ta je gostil posrednike evropskega parlamenta v medstrankarskem dialogu Fajonovo, Slovakain Nemca. Gre za prvi sestanek znotraj dialoga oblasti in opozicije za izboljšanje volilnih razmer ob posredovanju Evropskega parlamenta.Fotografije srečanja sta objavili srbska tiskovna agencija Tanjug in na instagramu Vučićeva kampanja Budučnost Srbije (Prihodnost Srbije). Vučić je trojico evropskih poslancev gostil ob 8. uri v vili Mir v Beogradu, ki jo uporabljajo za sprejem in namestitev najvišjih tujih povabljencev. Vila je bila sicer nesojena rezidencaki pa ni dočakal, da bi se vselil vanjo.Ali je bilo med Fajonovo in Vučićem čutiti kakšno napetost, s fotografije nismo mogli razbrati. Je pa še letos spomladi srbski predsednik udaril po njej, saj jo je obtožil kraje judovske vile v Ljubljani.Vučić je včeraj v Beogradu gostil tudi madžarskega premierja. Srbski mediji so ob tem pisali: »Prekrasno popoldne s prijateljem: predsednik Vučić in premierkasta gostila Orbana v sremskih vinogradih.«Orban je iz Beograda pripotoval danes še v Ljubljano k predsedniku vlade. Ta bo namreč danes gostil kolege iz višegrajske četverice – Madžarske, Češke, Slovaške in Poljske. Osrednje teme pogovorov bodo prioritete predsedovanja Slovenije Svetu EU, konferenca o prihodnosti Evrope, razmere na zahodnem Balkanu in druge aktualne evropske teme. Še posebej pereča tema je trenutno madžarski zakon, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje širjenje vsebin, katerih namen bi bil krepitev ozaveščenosti glede skupnosti LGBTIQ.