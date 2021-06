Poglejte, kam je Janez Janša poslal glavnega med protestniki

Eden glavnih obrazov petkovih protestovje prijatelje na Facebooku prosil za pomoč. »Pozna kdo koga v Bruslju? Nujno bi rabili manjšo pomoč,« je zapisal. Njegovi sledilci so mu predlagali nekaj kontaktov, kam se lahko obrne, v svojem slogu pa se je odzval tudi premier»Pomoč? Park avenue 127, Adelaide, Australia,« je na Twitterju zapisal Janša in naletel na različne odzive.Pred leti so nekateri slovenski mediji pisali, da Janez Janša v Avstraliji gradi zasebno kliniko za svojo, po nekaterih navedbah naj bi celo načrtovala selitev na to celino. Prvak SDS je tovrstne navedbe večkrat ostro zanikal in jih označil za popolne laži.V državnem zboru pa je Janša zbodel Miho Kordiša in mu dejal, da bo preveril, če ima zanj še kaj prostora v svoji avtralski kliniki. »Ne vem, ali naj to jemljem resno ali ne, ampak glede na to, da opravljam tudi funkcijo ministra za zdravje, se bom pozanimal pri pristojnih institucijah, kako pomagati takim, ki trosijo takšne nebuloze,« je takrat dejal premier.