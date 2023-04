Poglejte, kakšno svinjarijo so potegnili iz Ljubljanice (FOTO)

Ob današnjem dnevu Zemlje, ki v ospredje postavlja vlaganja v naš planet, po Sloveniji potekajo številni dogodki, tudi čistilne akcije. Ena od njih se je odvila v Ljubljani, ekološko-čistilna akcija Ljubljanica 2023.

Ena tona odpadkov

Predsednik društva za podvodne aktivnosti Vivera Miro Potočnik je ob ekološko-čistilni akciji Ljubljanica 2023 za STA povedal, da je v akciji letos sodelovalo okrog 40 potapljačev. Vesel je, da je bila voda bistra in vreme naklonjeno akciji.

Opaža, da se trend spreminja, če so v prejšnjih letih med večjimi kosi prednjačila kolesa, so se lani začeli pojavljati električni skiroji. Kljub temu Potočnik ugotavlja, da je v Ljubljanici manj odpadkov. Pred osmimi leti so namreč iz nje potegnili za štiri tone in pol materiala, letos pa ocenjuje, da so nabrali eno tono odpadkov in to kljub temu, da je bilo na delu največ potapljačev doslej. »Še vedno preveč,« je sklenil.

Član potapljaškega društva Logatec Tadej pa je za STA povedal, da so med odpadki našli predvsem skiroje, kolesa, prometne znake, nekaj telefonov in mnogo kovancev, steklenic ter pločevink.

