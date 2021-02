Poglejte, kakšna je ljubljanska Ikea (FOTO)

Nova trgovina Ikea v Ljubljani FOTO: Blaz Samec

Kot smo že poročali se v četrtek odpirajo vrata trgovine Ikea. »Našo trgovino v Ljubljani bomo uradno odprli v četrtek, 25. februarja, ob 10. uri, in sicer v celoti v skladu z veljavnimi epidemiološkimi ukrepi,« so sporočili iz švedskega pohištvenega salona. Pojasnili so, da bodo v prvih tednih veljala posebna pravila in da bo lahko v četrtek istočasno v trgovini sedemsto kupcev.»Vsi obiskovalci se bodo morali vnaprej prijaviti na www.IKEA.si in trgovino obiskati v časovno obdobje, ki si ga bodo izbrali. Obvezno bo nošenje mask in upoštevanje varnostne razdalje. Povečano bo število higienskih aktivnosti in zagotovljeno pogosto razkuževanje prostora. Veselimo se naših prvih kupcev in se jim vnaprej zahvaljujemo za spoštovanje varnostnih ukrepov in s tem za njihovo sodelovanje pri zagotavljanju naše skupne varnosti,« so še zapisali v odgovoru na vprašanje.Vsi tisti, ki v prvih dneh ne bodo prišli na vrstvo v fizični trgovini pa bodo lahko nakupovali preko spleta. »Poleg odprtja trgovine se bo istega dne začela tudi spletna prodaja na www.IKEA.si, medtem ko bomo v Mariboru odprli še prevzemno mesto, kjer bodo kupci lahko po spletu naročeno blago prevzeli po znižanih cenah dostave.«Ljubljanska Ikea bo odprta od ponedeljka do petka od 10.00 do 20.00 in ob sobotah od 9.00 do 20.00.