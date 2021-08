Poglejte, kakšen luksuz bo priplul v Koper (FOTO)

Prvič po letu 2019, ko je pandemija ohromila pomorski potniški promet, bo v Koper ta petek priplula manjša luksuzna ladja Sea Dream. Na svojem krovu bo pripeljala približno 50 potnikov, pretežno Angležev in Američanov, ki bodo v Koper prispeli iz Rovinja. V Sloveniji se bodo zadržali ves dan, zvečer pa se bodo vkrcali proti Benetkam.



Ladjo Sea Dream so leta 2015 razglasili za najboljšo ladjo v kategoriji luksuznih ladij za križarjenja. V Koper bo nato spet priplula 2. septembra. Takrat bodo prišle tudi ladje Mein Schiff, še nekaj pa se jih po zvrstilo v oktobru.



V Kopru je bilo za letošnje leto sprva napovedanih več kot 50 prihodov potniških ladij, a so jih ladjarji zaradi aktualnih razmer in zapletov s koronavirusom sproti odpovedovali. V Mestni občini Koper in Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper ostajajo optimistični in upajo, da bo vsaj teh nekaj prihodov znova oživilo živahen turistični utrip v mestu.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: