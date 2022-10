Poglejte kakšen je krompir velikan iz Apaške doline (FOTO)

V neposredni bližini glavne državne ceste Gornja Radgona–Šentilj, na odseku Apače–Trate, v naselju Žepovci, kjer živi okoli 350 ljudi, stoji večja kmetija Biček - Peček. Na kmetiji, na kateri skupaj z mamo Nevenko in babico Vido gospodari Sašo Peček, ki je, mimogrede, predsednik Upravnega odbora Kmetijske zadruge Radgona, so v ospredju vrtnine, predvsem izvrsten in kakovosten krompir različnih sort ter čebula.

Poskusno sem posadila dva semenska krompirja, da bi videli, ali je zemlja v Apaški dolini ustrezna zanj.

Krompir običajno pridelujejo na treh hektarjih, letos pa je bila letina – tudi za druge povrtnine – zelo dobra, saj jih je toča obšla, ker so blizu reke Mure, jim niti suša ni povzročila večjih težav, kot nam je povedala Nevenka Biček. Vsako leto poskušajo pridelati kakšen nov produkt. In potem ko so lani pridelovali krompir za diabetike, za katerega žal ni bilo veliko zanimanja, so letos pomladi zasadili sladki krompir.

»Poskusno sem posadila dva semenska krompirja, da bi videli, ali je zemlja v Apaški dolini ustrezna zanj. In očitno je, da imamo na tem območju ustrezno zemljo, saj sta grmička dala velik pridelek. Največji plod je tehtal kar 2065 gramov, a tudi drugi so bili precejšnji, večinoma so tehtali okoli 800 gramov. Mogoče bo imel sladki krompir v prihodnosti posebno mesto na naši kmetiji,« nam je še zaupala Bičkova.

Nevenka Biček je povedala, da jih je toča letos obšla.

Ob tem velja dodati, da je njihov največji gomolj ob ceni omenjenega krompirja okoli 2,5 evra za kilogram vreden vsega pet evrov, a bi bil lahko priloga ali glavna jed za okoli deset ljudi.