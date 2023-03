Poglejte, kako sta ženski in moški zbor zapela v en glas (FOTO)

Največje, a tudi najpodjetnejše Društvo upokojencev Velenje (DUV) je konec februarja v domačem kulturnem domu priredilo pravo pevsko praznovanje. Njihova moški in ženski pevski zbor sta namreč skupaj proslavila okrogli jubilej, prvi 60, drugi pa okroglih 40 let nastopanja.

JSKD RS je zboroma podelil jubilejni plaketi.

Ker pevske skupine oplajajo delovanje društev, je DUV po zaslugi te tradicije nedvomno najbogatejše in najbolj prepoznavno v Šaleški dolini ter tudi drugje v Sloveniji. Praznik so pevke in pevci zaznamovali s skupnim koncertom, Skupaj 100 let petja. Namesto zborovodje pri moški zasedbi Metke Smirnov je vskočila dirigentka Manja Gošnik Volk, ki je redna, dolgoletna vodja ženskega zbora. Nastope sta pospremila harmonikar Ervin Pušnik in pianistka Tea Plazl.

Po izvajanju več izbranih pesmi, ki so sestavile zanimivo zgodbo, so za glasbeni predah poskrbeli gostje in vrhunski glasbeniki: Vita Žager na oboi ter Martin Plaskan Hodnik s harmoniko, oba gosta iz Umetniške gimnazije Velenje, v duetu pa še učiteljici GŠ Velenje Tanja Petrej na oboi in Tea Plazl na klavirju. Mimogrede, moški pevski zbor DUV so leta 2014 pri ZDUS razglasili za najboljšo upokojensko zasedbo v Sloveniji.

12 zelo zaslužnih članov obeh zborov je prejelo še častne značke.

V goste so povabili tudi Folklorno skupino Oštarija iz Bočne, ki nastopa deset let in išče pomladitev z novimi pari. Po številnih nastopih obeh slavljencev je vodja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna enota Velenje, Nina Krenker za dolgoletno ljubiteljsko delo številnim pevcem in pevkam obeh zborov podelila bronaste, srebrne in zlate Gallusove značke za zasluge, častne značke pa je prejelo še 12 zelo zaslužnih članov obeh zborov.

Prejeli so jih posamezniki: Metka Smirnov, Simeona Strahovnik, Slavko Ahac, Adolf Flis, Vlado Kompan, Franc Kugler, Anton Meža, Jože Meža, Franc Obu, Cveto Resnik, Franc Šilc in Stane Verdev. Velik aplavz pa je požel Ciril Špital, ki pri zboru prepeva že pol stoletja, tako ženski kot moški zbor pa sta prejela tudi veliki jubilejni priznanji za 40 oziroma 60 let delovanja iz rok predsednika DU Velenje Franca Vedenika ter podpredsednice ZDUS Vere Pečnik.

Koncert Skupaj 100 let petja je potrdil posebno vez med zboroma.

Vedenik se je zahvalil za čudovit in praznični večer ter kot izkušen glasbenik navdušeno priznal, da je dejavnost obeh zborov v vseh dolgih letih nad vodo ohranjala tudi matično društvo: »DU Velenje širi paleto aktivnosti, kjer posvečamo kulturi vse več pozornosti. Pesem in glasba imata svoje mesto in pričakovanja že daljše obdobje. Kultura nam odpira nova znanja, zato je treba ohranjati književnost, likovno ustvarjanje, ples, rokodelstvo in ne nazadnje ljudski glas in zborovsko petje.«

V imenu MO Velenje je izrekla priznanje in zahvalo ter čestitke ob jubilejih obeh zborov podžupanja Darinka Mravljak: »Lepo je, da skrbimo za naš lepi, slovenski jezik, da podpiramo kulturo, ki bo ohranjala naš narod in samozavest. Čestitam vam za ta prelepi večer in želim še mnogo podobnih!«

Plesalci so navdušili z živahnim nastopom.

Moški pevski zbor prepeva že 60 let.

Pevske skupine oplajajo delovanje upokojenskih društev.