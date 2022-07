Poglejte, kako so že osemnajstič šli od gorce do gorce (FOTO)

Tudi letos je tradicionalni dogodek Od gorce do gorce, ki ga prirejajo v občini Šmarje pri Jelšah, na Sladko Goro privabil generacije od blizu in daleč.

Vsi letošnji pohodniki so se najprej zbrali pri Marijini cerkvi na Sladki Gori. FOTOGRAFIJE: Foto klub Šmarje

V sklopu dogodka je bila okoli Marijine cerkve – dvostolpne čudodelne cerkve Matere božje na Sladki Gori – na ogled fotografska razstava članov Foto kluba Šmarje, katerega fotografi prireditev z objektivom beležijo že vse od začetka.

Pokušali vino

Letošnje pohodnike so pri cerkvi najprej nagovorili šmarski župan Matija Čakš, direktor Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje Gregor Krajnc ter namestnik predsednika Krajevne skupnosti Sladka Gora Gorazd Močnik.

Pred odhodom na pot so si lahko ogledali notranjost ene najlepših baročnih cerkva pri nas, okoli nje pa fotografije članov Foto kluba Šmarje pri Jelšah, med katerimi je letos sodelovalo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Sladka Gora s fotografijama požara. »Nekateri so si jih z zanimanjem ogledovali tudi zato, ker so se našli na kakšni. In to takšni, stari deset ali več let,« pove predsednik Foto kluba Šmarje pri Jelšah Janko Cahon. Klub vsako leto v domačem kraju in drugod pripravi vsaj tri fotografske razstave. Potem pa je že bil čas za pohod. Na letošnji prvi postojanki so pohodniki pokušali vino treh lokalnih vinarjev – Vrežeta, Škrablina in Voduška.

Pot so nadaljevali po sladkogorskih gričih, ki jih je vodila tudi do Andrejeve gorce, kjer sta bila na voljo bogata kulinarična ponudba ter vino družine Tratenšek. Naslednja postojanka je bila cerkev sv. Mihaela, kjer so imeli pohodniki sveto mašo. V bližini cerkve je zeliščna kmetija Gorska roža, kjer pripravljajo domače sokove in alkoholne pijače iz zelišč, ki jih pridelajo sami. Poseben program so pripravili za otroke in družine, vsi pa so se lahko ohladili na vodni drči, si na bližnjem travniku ogledali razstavo kombajnov, svoje orodje in orožje je razstavil tudi lovec.

Udeleženci pohoda so si lahko pri cerkvi na Sladki Gori ogledali razstavo fotografij.

Prireditev je popestril Vlado Nunčič, ki se ukvarja z izdelavo in rekonstrukcijo raznih glasbenih instrumentov, otrokom pa je predstavil lajno ter srednjeveški oprekelj. Pot se je nato začela spuščati nazaj proti Sladki Gori z vmesnimi postanki še pri zidanici Majcnovug, kjer so mladi muzikanti Jan, Nik in Žiga zaigrali še nekaj viž, prav tako so se ustavili še pri Smoletovi in nazadnje pri Juršetovi gorci.