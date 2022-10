Poglejte, kako so z zajcem in papigo šli pred oltar (FOTO)

V občini Odranci že vrsto let uspešno deluje Društvo gojiteljev pasemskih malih živali. Vsako leto pripravljajo blagoslov; enkrat je v župniji Odranci, drugič v Črenšovcih. Letošnji je bil že 19. po vrsti in je potekal v Odrancih. Člani društva so se udeležili zahvalne maše, predvsem z namenom, da bi bile živali zdrave.

Tiste živali, ki niso mogle v cerkev, so blagoslov prejele na dvorišču.

Otroci iz Odrancev, ki imajo doma različne hišne ljubljenčke, pa so pred oltar prinesli zajčke, muce, papige, želve, psičke. Med darovano mašo je župnik Lojze Kozar mlajši opravil blagoslov živali. Na cerkveno dvorišče oziroma na Trg Lojzeta Kozarja pa so člani društva pripeljali voz, v katerem so bili zajci, perutnina, race, golobi.

Ob koncu darovane maše so se vsi skupaj zbrali ob vozu z živalmi, kjer je župnik prav tako blagoslovil živali in članom društva čestital za njihovo skrb. Ob tej priložnosti sta župnik in član društva Domen Ferenčak v zrak spustila goloba pismonošo, ki je simbol miru.