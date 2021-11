Poglejte, kako so v Ljubljani, Mariboru in Izoli prižgali praznične luči (FOTO)

V številnih slovenskih mestih so danes zažarele praznične luči. Naši fotografi so v svoje objektive ujeli prižig luči v Ljubljani, Mariboru in Izoli. Letos zaradi stanja v državi množičnih prireditev ob prižigu luči niso organizirali. V Celju in Kopru bodo praznične luči prižgali v soboto.

Kako bo v teh težkih razmerah vse skupaj potekalo na prazničnih sejmih, še ni čisto jasno. Strokovna skupina z Matejo Logar na čelu predlaga, da bi omejili ali pa kar ukinili gostinsko ponudbo na prazničnih sejmih. »Ne znam si predstavljati, kako bo to v sejmih izvedljivo. Veste, da je na trgih veliko stojnic. Ne gre za zagrajeno območje, ima veliko vhodov. Upam, da imajo kakšno rešitev, ki je jaz ne poznam,« je dejala za Dnevnik na RTV. Na gospodarskem ministrstvu za zdaj vztrajajo pri preverjanju pogojev PCT.

V Ljubljani so prižgali kar 50 kilometrov prazničnih luči. Okrasitev je zasnoval Urban Modic in nosi naslov Vsemoč – moč vseh. V Ljubljani so odprli tudi praznične stojnice.

Prižig luči v Ljubljani FOTO: Črt Piski

Praznične luči so zasijale tudi v Mariboru. Na Glavnem trgu, ki nosi ime Čarobni Maribor, bosta stala tržnica in božični vrtiljak, na Trgu Leona Štuklja pa bo pestra praznična ponudba. V Vilinskem mestu se bodo decembra odvijale prireditve in delavnice.

Prižig lučk v Mariboru FOTO: Mediaspeed

V Izoli so prižgali luči in park Pietro Coppo z drsališčem spremenili v pravljični Ledeni otok. Napovedujejo tudi pester program z otroškimi predstavami in glasbenimi točkami.