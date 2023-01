Poglejte, kako so v kiklci vijugale med fižolovkami (FOTO)

Podmeninski gadje, sekcija Planinskega društva Gornji Grad, so v Bočni pod Menino planino priredili četrto vseslovensko smučanje po starem. Več kot 10 skupin iz več slovenskih krajev, ki so se udeležile spektakularne tekme na smučišču Trbovškove njive na Vbi, se je razveselilo zadnjih snežnih padavin.

Ponosni so na zgodovino slovenskega smučanja. Fotografije: Jože Miklavc

Prvo tekmovalno srečanje članic neformalnega Združenja društev in klubov slovenskih starodobnih smučarjev se je tako zbudilo v zimsko sezono z dvomesečno zamudo, a kot je bilo slišati, bodo do konca marca nadoknadili decembrsko pomanjkanje snega. Prvim prirediteljem letošnjih tekmovanj je sicer ostalo le par dni za potrebne priprave smučišča in družabnega srečanja v kulturnem domu.

Furman peljal župana

Po dopoldanskem okrepčilu so Podmeninski gadje z županom občine Gornji Grad Tonijem Špehom na čelu udeležencem izrazili dobrodošlico. Ko so pred kulturnim in gasilskim domom posneli še spominske gasilske fotografije, je znani furman Marko Ročnik s konjsko vprego simbolično odpeljal župana in predstavnike tekmovalcev v dolgem sprevodu proti smučišču. Ob številnih skupinah, med njimi Novaška lok smučka Cerkno, Kamniških grčah, Talesenih Kropa, Emavs Bovec-Kanin, Rovtarjih iz Škofje Loke, Slovenskogoriških smučarjih Juršinci, Veselih Savinjčanih, »Oldijih« Kulturnicah Gaberke-Šoštanj, so seveda glasno pozdravili Podmeninske gade.

Nato so se pomerili na smučarski progi, kole so nadomestile fižolovke. Zabave ob dobri smučini ni manjkalo, prav tako ne predstavitve različnih tehnik smučanja po starem. Nekateri alpski smučarji so se zatem spopadli še v smučarskih skokih na 12-metrski skakalnici Bočna. Kot nam je zaupala vodja Podmeninskih gadov Minka Rezoničnik, so kot gostitelji s pomočjo domačih gasilcev dali vse od sebe za primeren sprejem ter tudi kot tekmovalna ekipa: »Podmeninski gadje smo v minulem desetletju enakovreden partner na številnih druženjih po Sloveniji, zato smo se želeli na domačem terenu pokazati v najlepši luči. Verjamem, da nam je na dobrem smučišču uspelo pripraviti zimsko pravljico, ki si jo zaslužimo vsi, predvsem tudi mlajši.«

Podmeninski gadje delujejo v občini in ožji Zadrečki dolini že od leta 2008, organizirane tekme na domačem smučišču pa so prvič priredili leta 2017, s prekinitvami zaradi pomanjkanja snega in znane epidemije nato še v naslednjih dveh letih.

Ob simbolični strokovni pomoči ter gasilskih prvih posredovalcih, ki so ostali brez dela, se je prvi del smučanja iztekel brez poškodb. Slikoviti skoki s številnimi odstopi, a brez polomljenih udov in prehudih potresov, so dali še skakalne šampione. Na krilu svoje kratke kiklce je bila edina in najlepša v zraku Ema Rajgl, med fanti in old skakalci pa so si posebno pozornost zaslužili domala vsi, med njimi najmlajša brata Vid in Ožbej Rezoničnik, Kimi Melihen ter Izak Bevc. Med člani je postal rekorder skakalnice Rene Zorko iz Bovca. V hitrostnem smučanju čez travnike pa so se posebno izkazali v damskem razredu Julija Podobnik, Lidija Rezoničnik, Mojca Križ ter Zdenka Verhovnik, v starostni skupini dečki in fantje Vid in Ožbej Rezoničnik, med člani od 20 do 60 let Frenk Rezoničnik ter Zdenko Purnat, v skupini superveterani pa Kamničan Marjan Schnabl. Prav slednji ter Miha Dolžan iz Škofje Loke sta z 80 leti nevarno drvela po blagi strmini in si prislužila bučni aplavz. Naslednje srečanje bo na kulturni praznik v Predmeji, zaključek sezone pa kot vsako leto v Bovcu in na Kaninu 10. aprila.

Stili so bili različni.

Podmeninski gadje

Marjan Schnabl, Drago Tamše in Rafko Kerznar