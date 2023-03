Poglejte, kako so upokojenci kurili kalorije (FOTO)

Društvo upokojencev Benedikt, kjer zgledno skrbijo za različne dejavnosti, predvsem rekreacijo, je v teh toplih dneh pripravilo zanimiv pohod s poudarkom na kurjenju sladkih kalorij, kot so šaljivo pojasnili. Ob prijetnem klepetu so obhodili večji del benediške občine.

10 kilometrov so premagali.

»Iz Benedikta smo krenili na Drvanjo in se skozi Zagajski Vrh pa Ihovo in Trstenik vrnili v Benedikt. V lepem, a precej vetrovnem vremenu smo prehodili kar 10 kilometrov. Pohod smo sklenili v Kava baru pri Osmici v središču Benedikta, kjer so nas počastili s kavico. Najlepša hvala v imenu vseh,« je povedal vodja pohodniške sekcije pri DU Benedikt Milan Kocuvan, ki je že desetletja zaljubljen v planinstvo in pohodništvo. Kocuvan, enako kot predsednik DU Benedikt Milan Hlevnjak, verjame, da bo udeležba tako pohvalna tudi ob prihodnjih druženjih.

Kar seveda ne bo presenetljivo, saj društvo, ki so ga ustanovili leta 1988, šteje nekaj več kot 300 članic in članov v občini, ki premore nekaj nad 2600 prebivalcev. Kot nam je povedal predsednik Hlevnjak, se v društvu ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, kot sta skrb za rekreacijo in pohodništvo. Med drugim se srečujejo v telovadnici, pešačijo po območju benediške občine, kolesarijo po Slovenskih goricah itn.

Udeležba je vsakokrat hvalevredna.

Plodovit je tudi rokodelski krožek, katerega vrhunec so razstave v Benediktu in v sklopu Zveze društev upokojencev tudi v drugih krajih občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta trojica, Sveta Ana in Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Člane in članice vodijo na izlete, od nakupovalnih in romarskih do onih za spoznavanje skritih lepot Slovenije. Upravni odbor še posebej skrbi za ostarele člane in članice, ki dopolnijo 90 let življenja, in tiste, ki se zaradi pešanja zdravja ne morejo več udeleževati druženj, zato jih redno obiskujejo in se jim s priložnostnimi spominskimi darili zahvaljujejo za vse, kar so storili za znosnejše življenje mlajših rodov.