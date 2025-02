Poglejte, kako so Sukičevo iz Levice vzeli medse! Sploh se ni upirala (FOTO)

Delegacija s Ptuja je z obiskom državnega zbora simbolno povabila na 65. Kurentovanje na Ptuju in spremljajoče prireditve, ki bodo potekale od 22. februarja do 4. marca 2025.

Pustovanje bodo začeli že to soboto z otvoritveno etnografsko povorko in predajo oblasti županje Nuške Gajšek 19. princu karnevala Marku Šamperlu. Naloga princa je, da promovira in ohranja tradicijo kurentovanja, zato je tudi prišel na obisk v državni zbor, je povedal za STA.

V imenu predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič jih je sprejela podpredsednica DZ Nataša Sukič. Ta se je zbranim pustnim maskam zahvalila za povabilo in obisk ter o pustnih maskah dejala, da so nekaj posebnega. Obiskujejo prebivalce, odganjajo zle duhove ter prinašajo veselje in smeh, je poudarila. Ob tem se jim je zahvalila za negovanje te slovenske tradicije.

Parlament so danes že tradicionalno obiskali glasniki pomladi, pustni liki in maske s Ptujskega s kurenti na čelu. FOTO: Kurentovanje

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek se je zahvalila gostiteljici in ji za darilo izročila miniaturo kapo kurenta.

Med pustnimi liki, ki so prišli pred Državni zbor, so bili kurenti in koranti ter tradicionalni liki baba deda nosi, gospodinja, pobirač, pokač in konji, spremljal pa jih je harmonikar.