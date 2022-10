Poglejte, kako so specialci rešili ujete poslovneže (FOTO)

Včeraj malo pred enajsto dopoldne je hrumenje policijskih vozil s pripadniki specialne protiteroristične enote slovenske policije drvelo proti hotelu, v katerem se je na opoldansko poslovno srečanje pripravljala skupina poslovnežev iz tujine.

Slovenski in češki specialec

Preden so hoteli z aktovkami zapustiti sobe v višjih nadstropjih, jih je prijazno osebje prosilo, naj se karseda hitro umaknejo v kletne prostore, saj je ponoči eno izmed pisarn v stavbi zasedla tolpa zamaskiranih napadalcev. Dali so jim vedeti, da so oboroženi in da se bo kmalu začela reševalna akcija, ki se bo zaradi tveganja za življenja ljudi zavlekla dolgo v noč, v najboljšem primeru, česar se tudi sami nadejajo, pa naj bi izurjeni specialci, sicer vajeni takšnih posredovanj, svoje delo opravili veliko prej. In so ga …

Z vrvmi so se posamezno in skupinsko, vodeni z vrha strehe, previdno, da jih napadalci ne bi opazili, spuščali mimo oken. »Razmere obvladujemo, a je pred nami nič kaj lahka naloga. Previdnost je mati uspeha,« smo ujeli v komunikaciji med poveljnikom in operativci. Štirje specialci so medtem na severni strani stavbe razbili steklo v tretjem nadstropju, pred tem se je slišal strel. Drug za drugim so vdrli v notranjost. Da bi olajšali delo kolegom, ki so že bili v akciji, sta dva s posebnim orodjem odprla vrata v pritličju. »Železna konstrukcija je padla,« je oznanil specialec Camille iz Luksemburga.

Spustili so se s strehe. Fotografije: Milan Glavonjić

Na srečo je šlo za vajo, ki pa bi lahko imela tudi drugačen scenarij, ta je po mnenju ne le slovenskih specialcev, ampak tudi njihovih kolegov iz 15 evropskih držav lahko že danes realnost. Ta teden se namreč za posredovanje ob vstopu in na višinah stavb v okviru mednarodnega združenja specialnih enot Atlas udeležujejo delavnice na vojaškem poligonu – policija svojega nima – v Škrilju pri Kočevski Reki. Prva skupina, prav tako iz 15 držav EU, je urjenje že opravila.

»Pri svojem delu smo razumljivo zakriti tudi na vajah. Izurjeni smo za razreševanje najhujših primerov na področju terorističnih dejanj oziroma oblik kriminalitete, kjer je uporabljeno strelno orožje, pa tudi za varovanje najvišjih predstavnikov oblasti. Živimo pač v takšnih časih,« je o vse večjih izzivih specialne enote povedal vodja delavnice Janez Novak.

A to, kar so prikazali, je le del njihovih nalog. Pokličejo jih tudi za nekatere druge, ki jim policisti s konvencionalnimi metodami niso kos oziroma so prenevarne zanje. »Tukaj predvsem mislim na prijetje kriminalnih združb, preprodajalcev drog, orožja.«

Vodja delavnice Janez Novak

Orodje, ki odpre vsaka vrata.

»Pri nas dobro vemo, kaj je terorizem,« je povedal Irec Deelan.