Poglejte, kako so slepi in slabovidni planinci prehodili pol poti okoli Zemlje (FOTO)

Inplaninci se skoraj nimajo časa ozreti na vse prehojene poti v lanskem letu, saj so ves čas, kljub zimi in snegu, nadvse aktivni. »Leto 2023 smo začeli kar v Nebesih,« pravi Zvezdana Bercko. »Dobesedno. Slepi in slabovidni planinci so se namreč prvo soboto novega leta udeležili nočnega pohoda na Nebesa, 602 metrov visok hrib nad Šentrupertom na Dolenjskem, 22. januarja 2023 so prehodili prvo etapo po Moravški planinski poti, v začetku februarja pa bodo še drugo in tretjo. Tako trenirajo za nadaljevanje pohodov po Slovenski planinski poti, ki jo bodo letos dokončali.«

Paraplezalka Jana.

Ampak še prej se vendarle ozrimo v leto 2022, dodaja Berckova: »Lani smo v projektu inPlaninec realizirali kar 39 pohodov. Bili smo na Slivnici, Mrzlici, v Artvižah in Škocjanskih jamah, na Zelenici, Klopnem vrhu, kar trikrat na Boču, na Plačkem stolpu, Sinjem vrhu in Javorniku, na Dobrči, v Peklu pri Borovnici, na Gori Oljki, v Vratih, na Kriški gori, Kalu, Svetini, Ermanovcu, Stolu in Voglu, prehodili smo pot iz Trente prek Prehodavcev na Sedmera jezera ter pot iz vasi Krn na vrh Krna ter mimo Krnskega jezera do Komne, dvakrat smo bili na Uršlji gori, prav tako dvakrat na Mariborskem Pohorju, pa na Kofcah, Gospodični, Jančah, Bohorju, v Dragi, Blagovici, na Hleviški planini, Resevni, Poreznu, Krimu, na pohodih od Litije do Čateža in po Poti treh zvonov, leto pa smo sklenili z nočnim pohodom na Ušte. Najštevilnejši pohod je bil na Goro Oljko z 254 udeleženci, slepi in slabovidni pa so osvajali tudi dvatisočake. Pošteno smo se nakorakali, vsi pohodniki, vključno s tistimi na vozičkih, so opravili skoraj 25.000 kilometrov oziroma natančneje – 24.804,5 kilometra. Če bi šli po ekvatorju okrog Zemlje, bi prišli kar precej čez polovico poti!«

Brez spremljevalcev ne gre

Pohodov se je udeležilo 2796 inplanincev, poleg oseb s posebnimi potrebami tudi številni prostovoljci in spremljevalci, brez katerih bi bili pohodi neizvedljivi. V lanskem letu so opravili kar 16.911 prostovoljnih ur.

Na vrhu Porezna.

Projekt inPlaninec poteka v duhu povezovanja različnih vrst invalidnosti in sprejemanja raznolikosti ter posebnih potreb. »Ko gremo skupaj v hribe slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, nevrorazlični AMA in gibalno ovirani, povezovanje prestopi meje deljenja poti in doseže medsebojno podpiranje. Nevrorazlični AMA, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni se na poti do cilja velikokrat postavijo v vlogo prostovoljcev in pomagajo gibalno oviranim in tako so na cilju zmagovalci vsi,« je še povedala Berckova.

Vse delovne skupine imajo tudi za letos smele načrte. Delovna skupina inPlaninci z okvaro sluha bo že šesto leto izpeljala akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah. Gluhi oziroma naglušni se bodo podali na 37 inkluzijskih pohodov z namenom planinarjenja, nekateri pa tudi kot spremljevalci oziroma prostovoljci.

Na pot se podajo v vsakem vremenu.

Slepi in slabovidni planinci, združeni v delovno skupino Odločen korak, za letos načrtujejo 37 pohodov. V sodelovanju s KPŠRD Karel Jeraj bodo končali štiriletni projekt – prehoditi celotno Slovensko planinsko pot. Prvi žig so v dnevnik odtisnili 8. februarja 2020 na Mariborski koči na Pohorju, zdaj pa so že povsem blizu zadanemu cilju. Zaključek SPP bo na Debelem Rtiču 23. septembra 2023 ob slovenskem dnevu športa in mednarodnem dnevu znakovnih jezikov.

Tudi delovna skupina GOGO – Gibalno ovirani gore osvajajo začenja četrto leto organiziranja inkluzijskih pohodov po slovenskih vrhovih. V načrtu imajo najmanj dvanajst inkluzijskih pohodov in še štiri v sklopu izobraževanj za strokovni kader.

Slepi planinci na snegu na Zelenici.

Paraplezalci, med njimi so slepi, slabovidni, osebe z avtistično motnjo, cerebralno paralizo in drugimi stanji oziroma invalidnostmi, bodo že tretje leto nadaljevali vzpenjanja po oprimkih v umetnih stenah in skalah v naravi. Skupaj s skupino inPlanincev z okvaro sluha nameravajo izvesti tečaj športnega plezanja. Predstavitev športnega plezanja in možnost preizkusa športnega plezanja za osebe z okvaro sluha bo v petek, 24. februarja 2023, ob 18. uri v prostorih Plezališča Tivoli. Vabijo vse, ki jih plezanje vsaj malo zanima.

Na poti na Stol s pogledom na Blejsko jezero.

V delovni skupini Nevrorazlični AMA bodo v letošnjem letu izvedli inkluzijske pohode Skupaj v hribe in zaobšli morebitne prepreke za polno doživljanje gora, aktivno in v družbi. Nadaljevali bodo sodelovanje z Društvom ASPI, Zvezo Sožitje in Sončkom, odpirajo pa se tudi nove možnosti za sodelovanje z drugimi organizacijami s področja nevrorazličnosti.

Pohodniki na Voglu.

»Svoje delo bo letos končala delovna skupina, ki pripravlja spletno aplikacijo inPlaninec – planinske poti, dostopne invalidom in osebam na vozičkih. Odbor bo v zadovoljstvo vseh začel vpisovanje poti v aplikacijo, za izvedbo pa jim manjka še nekaj sredstev in zbiranje še vedno poteka. Optimizirali bodo dostopnost in se usmerili na prijazno uporabniško izkušnjo. Spletna aplikacija bo delovala na računalniku, mobilni napravi in pametnem telefonu,« je sklenila Zvezdana Bercko.