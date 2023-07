Poglejte, kako so slepe rešili iz doline Krma (FOTO)

Potem ko so se gorski reševalci v noči na četrtek prebijali do pohodnikov, ki so bili ujeti v Kovinarski koči v Krmi, jim nesli nekaj hrane ter nujnih zdravil, je kranjskogorskim gasilcem ob pomoči gozdarjev in drugih včeraj dopoldne uspelo zagotoviti tolikšno prevoznost ceste do Krme in Kota, da so lahko pohodnike evakuirali. Drevje so začeli s ceste odstranjevati že takoj v sredo popoldne, vendar so bili primorani zvečer zaradi varnosti dela prekiniti in jih nadaljevati danes ob 5.30. Tam so ceste sicer ostale zaprte za promet.

Opozorili so tudi na resno poškodbo noge belgijskega skavta, ki je bežal pred podirajočimi se drevesi. FOTO: Grzs

7 praznih avtov so še našteli v dolini.

Kot je na novinarski konferenci povedal poveljnik štaba Civilne zaščite občine Kranjska Gora Blaž Lavtižar, je zaradi neurja in veliko podrtih dreves v dolini Krma skupaj ostalo ujetih okoli 120 ljudi, ki so se vrnili z gora. Med njimi je bila tudi skupina 35 slepih oziroma slabovidnih in 35 njihovih spremljevalcev. Ti so se, je že v sredo zvečer razkril poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, odpravili na Triglav. Kot je povedal vodja Gorske reševalne službe Mojstrana Iztok Arnol, so sestopili do Kovinarske koče v Krmi, kjer so nato zaradi podrtega drevja obstali. Izvedeli smo, da jim ni bilo hudega, razpoloženje je bilo dobro in ni jih bilo strah. Prespali so v koči, večinoma na klopeh. Včeraj zjutraj so tri zaradi zdravstvenih razlogov odpeljali s helikopterjem, preostale pa z avti po cesti.

Kot so sporočili na spletni strani Občine Kranjska Gora, pa so se prebili tudi do Kota, kjer je ostala ujeta francoska družina. Vsi so bili nepoškodovani, prenočili so v avtu, imeli pa so tudi dovolj hrane in pijače. So pa po pregledu doline tam gorski reševalci našteli še sedem avtomobilov, najverjetneje od planincev, ki so še v hribih. Obvestila o morebitnih pogrešanih niso dobili.

Posledice rušilnega orkanskega vetra v dolini Radovne, zaradi česar je cesta za dolino Kot in Krmo iz mojstranške in iz blejske strani neprevozna. FOTO: Boštjan Benedičič/SV

Kranjskogorska podžupanja Klavdija Gomboc se je vsem službam zahvalila za nesebično in strokovno pomoč. »Ponosni smo na to, da se ni nikomur nič zgodilo,« je poudarila in prebivalcem Radovne zagotovila, da jim bo občina v tej ujmi pomagala na vse načine. Podžupanja je ljudi pozvala, naj se do končane sanacije izogibajo območju vetroloma, da ne bi bilo kakšne nesreče. Vzpostavljena je le nujna prehodnost cest.

Ujetim v dolini Krma ni bilo hudega, vzdušje je bilo dobro in ni jih bilo strah, prespali so na klopeh.

Bežali pred padajočimi drevesi

Gorski reševalci so ponovno pozvali k previdnosti pri hoji v hribe. Kot je opozoril Arnol, so poleti popoldanske vročinske nevihte pričakovane, zato morajo obiskovalci gora poskrbeti, da bodo pravi čas v dolini oziroma v zavetju, poleg tega morajo imeti s seboj opremo za hujše razmere. »V hribih je vse možno in na to je treba biti pripravljen,« je poudaril in planince pozval, naj pazijo nase.

Posledice rušilnega orkanskega vetra v dolini Radovne, zaradi česar je cesta za dolino Kot in Krmo iz mojstranške strani in iz blejske strani neprevozna. FOTO: Boštjan Benedičič/SV

Na GRZS so prav tako opozorili na več nesreč, predvsem na resno poškodbo noge belgijskega skavta, ki je v skupini s prijatelji bežal pred neurjem in podirajočimi se drevesi. »Končni epilog bi bil lahko veliko hujši. Ker nam samim, kljub številnim pozivom in preventivnim akcijam, ne uspe doseči vseh tujih gostov, prosimo vse turistične delavce in organizacije, hotelirje, gostince, če le imate možnost, poskusite dopovedati gostom, da takšni dnevi res niso primerni za v gore,« so opozorili. Še bolj kritičen pa je bil Šestan, ki je na nacionalni televiziji poudaril, da je zgrožen zaradi tistih, ki v vremenu, ki smo mu priča, organizirajo dogodke v gorah.