Poglejte, kako so skuhali 120 litrov godlje (FOTO)

Največja pustna povorka na Gorenjskem, ki jo pripravljajo člani Društva Godlarji iz Šenčurja, je letos vključevala 25 tem, sodelovalo je 350 posameznikov. Šenčurski godlarji so minulo soboto pripravili 33. pustno povorko na Gorenjskem, ki si jo je ogledalo okoli 1800 gledalcev. Popoldne so obiskali cerkljansko občino in se ustavili pred OŠ Davorina Jenka; tam si jo je ogledalo več kot tisoč ljudi.

Godlarje je pozdravil in jim izrekel dobrodošlico župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj ter jim zaželel, da bi jim uspelo pregnati zimo. V nedeljo so pustne norčije uganjali še v domačem Šenčurju; povorko s 25 vozovi in 350 sodelujočimi si je ogledalo nekaj tisoč ljudi od blizu in daleč in se ob komentarjih Franca Pestotnika - Podokničarja nasmejalo pustnim domislicam.

Princ Uroš in princesa Melita.

Ta dekleta so za omožiti.

Navdih za marsikateri voz so kot običajno dobili v aktualnem družbeno-političnem dogajanju. V prikazanem je bilo veliko resnice, izpovedana je bila na šaljiv način, niso pa pozabili niti na koronavirus, ki je krojil čas, ko so godlarji počivali. V pustnem času so skuhali več kot 120 litrov prave godlje in jo po tradiciji delili obiskovalcem. V 33 letih so ustvarili veliko nepozabnih likov, spisali veliko uspešnih zgodb ter ohranili etnografsko kulturno dediščino.

14 metrov je bila dolga gusarska ladja s pravimi gusarji na krovu.

Slišali smo Godlarsko himno, videli praporščaka Alojza Zrima in orjaško maskoto Godlarja. Na prizorišče sta se vrnila princ in princesa Uroš in Melita Sitar, ki sta iz rok župana Šenčurja Cirila Kozjeka minuli petek dobila ključ občinske blagajne; Melita je spomnila, da so bili godlarji zaradi koronavirusa zadnjič na oblasti pred tremi leti. S koračnicami so navdušili mladi člani Pihalnega orkestra Občine Šenčur pod vodstvom predsednika Andreja Zupana in dirigenta Karima Zajeca. Uspešno so se predstavili skupina beneških mask, za katere sta maske izdelali Cveta Šimnovec in Mojca Sitar, ter liki iz risanih filmov in pravljic ter Harmonikarski orkester Bučar iz Ljubljane. Navdušili sta pravljica Muca copatarica in odlomek iz humoristične serije Ja, chef. Dobrodošlico so izrekli predsednici Nataši Pirc Musar in njenemu predhodniku Borutu Pahorju. Prikazali so fantazijsko pripoved Harry Potter ter v kotlu posebno Potterjevo jed. Navdušila sta Poroka leta, ko jih je obiskal cvet najbolj lepih in skromnih deklet, ki bi se rade poročile, ter svetovna premiera najbolj naprednega in dovršenega kolesa na svetu GODI, ki so ga izdelali Šenčurski godlarji. Kolo so ponudili vsem naših najboljšim kolesarjem Pogačarju, Rogliču, Mohoriču, Mezgecu, a brez uspeha, ker so bili zanj vsi premajhni.

Gusarska ladja je navdušila.

Svetovna premiera najbolj dovršenega kolesa na svetu.

Nova slovenska letalska družba aerocigoflot.

V ospredju letošnje povorke je bila 14 metrov dolga gusarska ladja s pravimi gusarji na krovu, ki so dobili nalogo osebno varovati premierja. Prišla je prava vikinška ladja s samimi dekleti. Slišale so, da v Sloveniji vsak, ki pride iz druge države, dobi zastonj pomoč in stanovanje. Na enem od vozov je skupina iz Voklega predstavila komedijo Pr' Hostar, Kotalkarski klub Triglav pa je predstavil tekmovanja v različnih kotalkarskih kategorijah, kjer posegajo tudi po odličjih. Navdušili so Romi, ki so svoj voz preuredili v čisto pravi cigo falkon. Letos spremljajo prvo damo državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki jo je odlično predstavljala mlada Janja Koblar. Povedali so nam, da so ustanovili novo slovensko letalsko družbo aerocigoflot.