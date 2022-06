Poglejte, kako so se na starih biciklih vozili po Mozirju (FOTO)

V Mozirju se je minule dni zbrala pisana množica čez 100 udeležencev starodobnega kolesarjenja ter spremljevalcev iz več slovenskih krajev: Juršincev v Slovenskih goricah, Dupleka, Vojnika, Gaberk, Šmartnega ob Paki, Škofje Loke idr. Med njimi je bilo okrog 70 kolesarjev v oblačilih iz časov pred drugo svetovno vojno in po njej.

Skupina kolesarjev iz Gaberk

V organizaciji Kulturnice Gaberke so jih s sprejemom dobrodošlice gostili župan Mozirja Ivo Suhoveršnik, gostišče Prpek, vodja EHD Mozirski gaj Darko Bele ter lastnik in direktor družbe Biomasa Luče v Nazarjah Rok Suhodolnik.

Mozirsko dogajanje je bilo darilo prijateljem Kulturnice Gaberke, ki pozimi smučajo s starimi škajtnami, od pomladi do jeseni pa obiskujejo gostoljubne in zanimive kraje, kjer podpirajo ohranjanje tovrstne tradicije. Ker skozi leto zapolnijo kar precej vikendov, se že spomladi skrbno pripravljajo in dogovarjajo z gostiteljskimi kraji za izmenjave.

Tako so se tokrat dogovorili, da bi spodbudili občane Mozirja in Zgornje Savinjske doline, da bi morda pripravili podobno druženje, saj je osrednji del te zelene doline več kot primeren kraj za dogodke, oglede in odkrivanje turističnih biserov ter posebnosti.

Okras gaja

Po sprejemu kolesarjev je župan Suhoveršnik pogostil vse prijavljene in spremljevalce v sosednjem lokalu, žogo pa nato vrnil upravitelju Mozirskega gaja Darku Beletu in ta je odprtih rok opravil strokovno predstavitev parka rož in drevnin, kjer se vsa cvetlična lepota zrcali v ribniku, potoku Lokvica ter čudovitem največjem jezu na Savinji.

»Mi iz Juršincev pa smo najlepši!«

Vzhičeni obiskovalci so se dobro zabavali ob ogledu čudovitega naravnega vrta z etnografskimi objekti ter cvetočimi grmovnicami. V Mozirskem gaju je dal Bele vse od sebe, z veseljem je sprejel kolesarje, ti pa so z vožnjo in fotografijami navdušili številne obiskovalce. Predstavil je 40-letno delo prostovoljcev in upraviteljev parka ekološko-hortikulturnega društva, delo prostovoljcev in vizionarjev, ki so na tem mestu v stari gmajni naredili čudež, ki navdušuje tako domače kot tuje goste v turistično odpirajoči se Zgornji Savinjski dolini.

»Vi s starimi, a kot novimi pecikli ter oblačili iz cajtov, ko je bilo kolo nepredstavljiva dobrina, ste okras in magnet na tem mestu, mi vam pa v zahvalo za obisk podarjamo brezplačen ogled lepot naših gredic, etno objektov, posebnih avtohtonih drevnin, cvetočih grmovnic in urejenih vrtov – gartlcev,« je bil zaključek Beletovega sprejema sredi gaja.

Zelo zadovoljen z gostovanjem je bil tudi župan Ivan Suhoveršnik, ki je osebno sprejel kolesarje in dejal: »Čeprav sam bolj pešačim, lezem v hribe in se vozim na štiri kolesa, ker zlepa ni časa za tako lep konjiček, kot je kolesarjenje, zelo podpiram tovrstne konjičke in negovanje starodobne tehnike ter običajev. Zahvaljujem se vam za ta dan, da ste nas počastili z vožnjo po našem 750 let starem naselju, zdaj modernem trgu pod Goltemi.«

Strnili prijetne vtise

Po krajši kolesarski progi na desnem bregu Savinje so se pripeljali do sotočja Savinje z reko Dreto ter mimo gradu Vrbovca do industrijskega središča Nazarje, ki je hkrati zgodovinsko središče lesne industrije Zgornje Savinjske doline. Pripravili so predstavitev proizvodnje biomase v istoimenskem podjetju Biomasa Suhodolnik ter izrazili dobrodošlico kolesarjem iz številnih krajev Slovenije.

Kolesarki iz Šmartnega ob Paki

Direktor Rok Suhodolnik je vse oskrbel s strokovnimi podatki in predstavil tehnološki proces izdelave bioenergenta. Iz Nazarij do Mozirja je bila vožnja mimo slikovitega, največjega jeza na bistri reki Savinji le še pika na i čudovitemu srečanju biciklov oldijev. Končno dejanje pa sta bili sprejem in druženje pod kozolcem Kulturnice v Gaberkah, kjer so se prijatelji dogovorili še za druga poletna srečanja.

Ob zaključku ne predolge turneje, ki so jo prekolesarili brez nezgod in okvar na starih biciklih, so podoživeli vse prijetne vtise. Zadovoljen z udeležbo je bil predsednik znamenite Kulturnice Gaberke Franc Šteharnik.

100 in več se jih je udeležilo dogodka.

Udeleženci so povedali, da so veseli srečanj v različnih krajih Slovenije, kjer spoznavajo nove ljudi in srečujejo stare prijatelje ter nekdanjo kulturo kolesarjenja pripeljejo v različne, vedno zanimive kraje. Še posebno zagret za to je bil vodja sekcije starodobnega kolesarjenja in smučanja po starem Anton Lajh iz Juršincev, ki po upokojitvi živi za dogajanje v tamkajšnjem športnem društvu.

V znamko MOG je zapeljala brhka Vojničanka.

Na kolesu igraje tudi v gaju