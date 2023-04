Poglejte, kako so pobarvali in okrasili kar 3445 jajc (FOTO)

V marcu so bile gospodinje v Vrbljenah, vasi blizu Iga, ob večerih bolj malo doma. Že prvega marca so namreč stekle priprave na vsakoletno velikonočno razstavo, ki so jo odprli minulo soboto, na ogled pa je bila še na cvetno nedeljo v dvorani gasilskega doma PGD Vrbljene - Strahomer. Prvo velikonočno razstavo so pripravili leta 2001, zelo pa jim je žal, da je zaradi covida-19 dve leti ni bilo.

Jajca so kuhali v čebulnih olupkih.

Med Podpečjo in Iško vasjo ob robu Ljubljanskega barja in pod 1107 metrov visokim Krimom je nekaj razpotegnjenih vasi, kjer so meje posameznih zaselkov že zabrisane; le krajevne table jih ločijo drugo od druge. To so Vrbljene, Strahomer in Tomišelj v občini Ig. Med ljudmi so se stkale močne vezi, saj kake sosedske nevoščljivosti ne poznajo, vse to pa v veliki meri prispeva k dobremu delu Turističnega društva (TD) Krim.

Obiskovalci so bili zelo navdušeni.

Veliko dobre volje in veliko prostovoljnega dela, to je recept za uspeh naše razstave.

Prav poseben lubilej

Letos slavijo prav poseben jubilej, saj mineva 30 let od njihove uradne ustanovitve. Prav jubileju so namenili letošnjo velikonočno razstavo in jo na prav poseben način zaznamovali s pirhi, s katerimi so oblikovali uradni grb TD Krim. A pirhov, pobarvanih in okrašenih na najrazličnejše načine, je bilo veliko več. Glavna ustvarjalka je članica društva Jelka Minatti, ki si je poleg časa za okrasitev vzela še čas in vse pirhe, ki so bili na ogled, tudi preštela. »Natanko 3445 jih je, sama pa sem prispevala več kot polovico pobarvanih in okrašenih jajc,« je povedala Minattijeva. »Nekaj smo jih uporabili s prejšnjih razstav, preostale pa sem pobarvala na novo. Začela sem prvega marca in delala vsak dan najmanj osem ur, skupaj okrog 150 ur barvanja in krašenja jajc.«

Iva Lesica z bučno potico in bučnim kruhom.

Medtem ko je Minattijeva preštela pirhe, je članica društva Iva Lesica iz Tomišlja pregledala vse sladke dobrote, ki so jih v zadnjih dneh spekle domače gospodinje. Pečice so bile dodobra segrete, saj so spekle potice, različne vrste kruha, pletenice, košarice iz testa in še kaj drugega. »Naše članice so bile zelo pridne, to moram res poudariti,« je povedala gospa Iva. »Pečejo vse po vrsti, za kar pa so zelo dobro usposobljene. Na ogled so bile potratne potice, poleg tega še orehova in kokosova, pa pehtranova, korenčkova in rožičeva, ena od gospodinj pa je spekla tudi izjemno velik šarkelj. Naše razstave ni brez velikonočnih ptičkov, ki jih spečem vsako leto. Skupaj smo gospodinje spekle 38 potic in različnih vrst kruha. Sama sem pripravila rožičevo in korenčkovo potico ter špehovko, poleg tega še čemažev in bučni kruh ter bučno potico. Buče so zrasle na moji zemlji na morostu, pridelala sem nekaj hladno stiskanega bučnega olja, seme pa sem zmlela in ga koristno uporabila. Še to: za vse sladke velikonočne dobrote smo gospodinje uporabile maslo in kakovostno moko.«

Iz vrčev kot voda tečejo pirhi.

Dejavni na prepoznavnosti

Turistično društvo Krim je začelo delovati leta 1993, ko se je nekaj aktivnih vaščanov iz podkrimskih vasi Vrbljene, Strahomer in Tomišelj združilo ter ustanovilo društvo. »Za to smo se odločili, ker smo želeli, da vasi pod Krimom postanejo bolj prepoznavne,« je povedal predsednik društva Marjan Žagar. »Prve aktivnosti so bile tek na Krim, izdelava klopi in smerokazov ter kot prva bolj prepoznavna prireditev postavitev jaslic v naravni velikosti, kar društvo ohranja vse do danes. V teh letih smo se precej razširili in trenutno štejemo več kot 50 članov. V svojem 30-letnem obstoju smo postali eno izmed najdejavnejših društev v občini Ig.« Letos so ob občinskem prazniku prejeli zlato plaketo.

Darja Modic je prepletala niti razstave.

Za organizacijo prireditev v TD Krim skrbi Darja Modic, ki je tudi letos prepletala niti velikonočne razstave, v mislih pa je že pri novi prireditvi Kmečki praznik pod Krimom, ki bo v nedeljo, 27. avgusta. Takrat bodo blagoslovili tudi traktorje. Decembra jih čakajo jaslice v naravni velikosti in blagoslov konj, ki ga pripravijo na štefanovo, 26. decembra.

Hermina Oblak je mojstrica za pletenice.

»Poleg grba društva, ki smo ga oblikovali s pirhi, smo ob straneh položili vrče, iz katerih kot voda pritekajo pirhi,« je osrednji del razstave predstavila Modičeva. »Naših 30 kokošk iz sena čuvata dva petelinčka, prav tako izdelana iz sena. Naše rokodelke so iz krep papirja izdelale močvirske tulipane, ki so značilni za naše kraje, ki so tako lepi, da je marsikdo pomislil, da smo jih natrgali v naravi.« Grb krasita še dve veliki jajci, ki so ju naredili iz bršljana in jabolk.« Modičeva pojasni, da se je na razstavi pojavila tudi maketa novourejenega koliščarskega naselja: »Naselje pa se zaključuje s hribi, na kateri so v obliki pirhov planike. Te in še nekatere druge pirhe je izdelala naša članica Darinka Gorenčič, pomagal ji je sin Štefan. Darinka je napravila tudi nadvse prikupne pirhe v obliki čarovnic, sodelovala pa je tudi v pripravi sladkih dobrot.«

Darinka Gorenčič je med drugim spekla prikupno kokoško.

Tudi najmlajši

Tudi letos s svojimi izdelki sodelujejo otroci iz vrtca Ig in njegovih oddelkov oziroma skupin ter šolarji Osnovne šole Tomišelj. V pripravi velikonočne razstave sodelujejo tudi člani društva, ki radi priskočijo na pomoč, kjer le morejo. »V zadnjem obdobju se je društvu pridružilo nekaj novih članic, ki so zelo pridne,« poudarja gospa Darja. »Na prvo barvanje jajc za izdelavo grba našega društva je prišlo kar 17 naših članic. Vse ženske rade prihajajo na naša ustvarjalna srečanja, če le morejo.«

Velikonočni zajtrk je marsikje praznik, ko se snide družina.

Velikonočna razstava v Vrbljenah je na ogled le dva dni. Po njej sladke dobrote poberejo gospodinje, pirhe pa zložijo v kartone in jih shranijo do naslednjega leta. »Veliko dobre volje in veliko prostovoljnega dela, to je recept za uspeh naše razstave,« je sklenila ogled Darja Modic.