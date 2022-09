Poglejte, kako so po letališki stezi hrumeli avtomobili (FOTO)

Sprva je bilo srečanje ljubiteljev avtomobilov na letališču ALC Lesce načrtovano za soboto, a se je vreme nad Gorenjsko tako skisalo, da so ga organizatorji, podjetje Events by Atlas, prestavili na nedeljo.

Klavdija Škofic je poskrbela, da je lamborghini hurracan, vreden 270.000 evrov, sijal v vsej svoji lepoti.

Zadeli so v polno, saj so prijetno vreme, suha letališka steza ter množica ljubiteljev pločevine na štirih kolesih dodali svoje ob hrumenju, cviljenju in pokanju mašin, ki so se predstavile na ogled. Ne le to, poseben čar prireditve je bilo dirkanje na letališki stezi, kjer so se prikazali vsi kubiki moči, iztisnjeni iz motorja, včasih se je zdelo, da ga bo kar odtrgalo iz vozila.

Ali je avto le skupek pločevine in pnevmatik, ki pelje od točke A do točke B ali pa je nemara nekaj drugega, posebnega in prestižnega, celo investicija, ki bo prinesla dobiček, smo se prepričali ob pogledovanju razstavljenih vozil ob stezi, še bolj pa smo zajeli sapo ob predstavitvi visokocenovnih vozil podjetja Autobroker – Kreativni najemi.

Šlo je za 25 vozil, ki so imela skupaj okoli 13.000 konjev, kot se to reče v žargonu, ob seštevanju njihove vrednosti pa smo se ustavili blizu šestih milijonov evrov. Med njimi je prednjačil ferrari 488 pista, sicer rabljen, izdelan leta 2019, s prevoženimi le 2600 kilometri in bencinskim motorjem s 3902 kubikoma. Cena? 512.400 evrov! »Predstavljamo, kako so videti sanje na cesti,« nam je povedal direktor podjetja Zdravko Poljašević: »Pri nas niso na voljo le posebna, najdražja vozila, svojim kupcem ponudimo nakup po naročilu, naj gre za lado ali lamborghinija, punta ali ferrarija. Vozila dajemo tudi v najem, lahko ste sam voznik, ali pa vas popeljemo mi.«

Za njimi se je kadilo.

Tudi to je bilo možno na srečanju ljubiteljev vozil na letališču Lesce, saj so v premorih med dirkanjem vozniki Autobrokerja popeljali radovedneže po letališki stezi, okusili so hitrost prek 200 kilometrov na uro. Mimogrede, letos so pri Autobrokerju za kupca iz Nemčije uredili nakup lamborghinija aventadorja SVJ roadster, ki so jih izdelali samo 850 in stane le malo manj kot dva ferrarija 488 pista.

Čez nedeljo se je na letališču predstavilo več kot 300 razstavljenih vozil, čeprav so jih pričakovali okoli 200, tekmovalo pa je 60 voznikov v različnih kategorijah, ki so bile sestavljene po moči motorjev. Občudovanja pa niso plenili le najnovejši modeli prestižnih vozil, pri podjetju AvtoErik so imeli na pogled dva športno nabrita smarta.

60 voznikov je tekmovalo.

Svoj kotiček so imeli tudi starodobniki, večinoma volkswagni, veterani z desetletji prevoženih kilometrov, ki so imeli častno ložo ob letališki stezi, vrsta za malico pa se je nabrala pred VW crafterjem. Boris Balažic in Igor Banfi, doma iz Markišavcev, sta ga tako predelala, da iz zadnjega dela izvlečejo pravo peč za pice.

Na startu kilometrske preizkušnje

Veterani, ki imajo na grbi več desetletij, so imeli častno mesto ob stezi.

Kombi je lahko picerija. FOTOgrafije: Boštjan Fon