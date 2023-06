Poglejte, kako so na Visokem loparje vihteli po starem (FOTO)

Na Dvorcu Visoko v Poljanski dolini, ki je bil polnih 45 let domovanje velikega slovenskega pisatelja, odvetnika, politika in športnega zanesenjaka Ivana Tavčarja, je minuli konec tedna vse dihalo v slogu časa izpred stoletja. V okviru praznovanja Tavčarjevega leta ob 100. obletnici pisateljeve smrti so namreč pripravili poseben turnir, imenovan Tenis v belem.

S turnirjem se je na visoškem igrišču začela sezona za vse ljubitelje tenisa, ki se želijo preizkusiti na travnati podlagi.

Tenis na Tavčarjevini ima bogato zgodovino, leta 1897 je dal visoški gospod ob dvorcu zgraditi prvo teniško igrišče v Sloveniji, ki je bilo na travnati podlagi. Seveda je bilo namenjeno predvsem višjim slojem prebivalstva, ki se je zbiralo v privilegiranih družbenih krogih in elitnih klubih. Visoško igrišče je prerasla trava, leta 2017 pa ga je občina Gorenja vas - Poljane prenovila in na njem že istega leta organizirala prvi turnir Tenis v belem, ki je privabil številne športne navdušence, člane Teniškega kluba Gorenja vas in njihove goste. Letos, ob Tavčarjevem letu, so sklenili turnir obuditi, pod uspešno organizacijo pa sta se poleg občine podpisala še Zavod Poljanska dolina in Športno društvo Partizan Gorenja vas.

V krilih in metuljčkih

Na atraktivnem turnirju dvojic minuli konec tedna so se pomerili neprofesionalni teniški igralci, ki so nastopili v oblekah iz časa, ko je Tavčar na Visokem postavil svoj Wimbledon. Dame so bile oblečene v dolga bela krila in bluze, moški v dolge bele hlače in srajce z metuljčki. Ob druženju so se v prestižni igri pomerili v skladu s pravili iz takratnega časa. Igrali so z lesenimi loparji, ki imajo manjše glave in težje ročaje v primerjavi s sodobnimi, zato je tudi tehnika nekoliko drugačna.

100 let mineva od smrti Ivana Tavčarja.

Prvi dan, v soboto, je nastopilo sedem moških dvojic in ena ženska. Čeprav je tekmovanje potekalo v sproščenem vzdušju, so se sodelujoči zagrizeno borili za turnirske pokale v obliki lesenih teniških žogic. Najbolj uigran par sta bila Rožle Reven in Tine Peternel, ki sta si priigrala prvo mesto, v finalu pa sta stežka ugnala drugouvrščena Staneta Homca in Danila Pajerja. Tretje mesto sta osvojila Izidor Selak in Igor Klemenčič, s četrtim pa sta se morala zadovoljiti Ivan Kapitler in Vojko Arzenšek. Dan pozneje je sledilo tekmovanje dvojic v običajni športni opravi, na katerem je nastopilo šest moških parov. Zmagovalni pokal sta na koncu dvignila Jure Čeh in Aleš Cverlin, ki sta v napetem finalu ugnala Jana Ješovarja in Boruta Hribernika. Sobotna zmagovalca, Reven in Peternel, sta se morala zadovoljiti s tretjim mestom, nehvaležno četrto pa sta zasedla Selak in Klemenčič.

Kam je padla žogica?

Zmagoviti trije pari v belem

V občini Gorenja vas - Poljane se s turnirjem Tenis v belem pridružujejo po svetu precej razširjeni tradiciji igranja tenisa po starem, ki jo negujejo številni klubi, društva in organizacije. S turnirjem se je na visoškem igrišču začela sezona za vse ljubitelje tenisa, ki se želijo preizkusiti na travnati podlagi, na kateri je igra precej drugačna kot na drugih, predvsem zaradi višine odboja, hitrosti žogice in drugih dejavnikov. Ker je teniško igrišče na Visokem eno redkih travnatih v Sloveniji, je gotovo zanimivo tudi za profesionalne igralce.