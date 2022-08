Poglejte, kako so na Hotizi brnele motorne žage (FOTO)

Kako pomembni sta žaganje in podiranje dreves v gozdu, so spet na Hotizi pokazali sekači iz Pomurja, ki so se udeležili 23. izbirnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov, katerega organizator je bil Zavod za gozdove, območna enota Murska Sobota, skupaj s krajevno skupnostjo Hotiza.

Delo, ki je sicer težaško in nevarno.

Merjenje moči v spretnosti in hitrosti v žaganju je potekalo na prireditvenem prostoru v Nogači ob hotiškem brodu in potoku Jedro. Najprej so pripravili prostor in pripeljali les. Prireditve se je udeležilo 21 gozdarjev in sekačev z levega in desnega brega reke Mure, ki so vsi lastniki gozdov. Sami so se prijavili, najboljši pa se bodo udeležili tekmovanja, ki bo letos v sklopu sejma AGRA v Gornji Radgoni.

Veliko zanimanja

Dogodek je na Hotizo privabil številne lastnike gozdov in preostale obiskovalce, ki so si tekmovanje ogledali z velikim zanimanjem. Nekateri pa so morda spoznali marsikaj novega. Vse udeležence je pozdravil direktor Območne enote za gozdove Pomurja Štefan Kovač. Pomerili so se v več disciplinah, in sicer po novem pravilniku menjave verige in obračanje letve, kombinirani rez, precizni rez na podlagi, zasek in podžagovanje, kleščenje in podiranje droga na balon. Tekmovanje v hitrosti in spretnosti so spremljali sodniki z Območne enote za gozdove Pomurja.

Tehnična brezhibnost motornih žag je bila na prvem mestu. Fotografije: Jože Žerdin

Poudarek je bil tudi na pripravi žage. Svoj list si je napel vsak lastnik sam, na tekmovanje pa jo je nesel sodnik, šele potem je sekač začel žagati deblo. Merili so se čas, natančnost, napake pri delu in podobno, vse pa se je seštevalo po točkovalniku. Pri podiranju drevesa na balon je bil ključen odmik od želene smeri padanja drevesa na tla.

Pri vejah je štela hitrost

Zanimivo je bilo videti žaganje vej na drevesu oziroma kleščenje, kjer je bila pomembna hitrost, sodniki so ocenjevali tisti del neprežagane veje, ki ostane na deblu. Sočasno sta potekala ogled in servis žag vseh znamk.

21 gozdarjev in sekačev se je pomerilo.

Ker se seveda pri takšnih tekmovanjih lahko kaj hitro zgodi tudi nesreča, je bila tehnična brezhibnost motornih žag na prvem mestu. Zato so najprej izvedli pregled orodja, s poudarkom na varnostnih elementih, tudi videzu verige. Vsak tekmovalec je bil opremljen z zaščitno obleko, čelado, rokavicami, ob sebi je moral imeti prvo pomoč in druge pripomočke.

Dogodek je na Hotizo privabil številne lastnike gozdov in preostale obiskovalce.

Najboljši so prejeli praktične nagrade in spominsko nagrado. Zmagal je Primož Sukič (1269 točk), drugi je bil Gregor Bec mlajši (1168) in tretji Janez Horvat (1137). V veliko pomoč prireditvi so bili tudi številni sponzorji.

Podiranje na balon