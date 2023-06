Poglejte, kako so na Fužinah za kuhalnice poprijele skoraj stoletnice (FOTO)

V Ljubljani ob petkih obiskovalce in meščane na osrednji ljubljanski tržnici k okušanju vseh mogočih dobrot že vabi Odprta kuhna, a mi smo se v iskanju pristnih domačih dobrot tokrat odpravili na drug konec mesta. Na Fužinah, v domu starejših občanov, so namreč pripravili kulinarični dogodek, ob katerem so za kuhalnice poprijele skoraj stoletnice. Organizator dogodka je bil diplomirani delovni terapevt v DSO Fužine Matija Puškarić, glavne junakinje pa, kajpak, stanovalke doma.

Kralji Primorske

Mojstrice kuharice z dolgoletnim stažem pripravljanja dobrot so na dogodku z naslovom Ko za kuhalnice primejo skoraj stoletnice zasijale s pripravljanjem jedi z različnih koncev Slovenije, iz katerih prihajajo. »Že 14 dni prebivalci in prebivalke doma živijo v duhu tega, da bodo pripravljali svoje jedi na današnjem dogodku. To so dobrote, ki so jih kuhale njihove babice,« nam je zaupal Puškarić.

Kot otrok sem sedela na peči, kamor so odlagale sklede s trijetom. Pojedla sem dve – madona, se je vrtel svet!

Desno za vrati je obiskovalce pričakala primorska stojnica, za katero sta kuhali 97-letna Mili Berginc in 92-letna Silva Rustja. Najboljši kuharici Primorske, kot je pisalo na njunih predpasnikih, sta v loncu mešali zelenjavno juho iz špinače in krompirja, kakršno pripravljajo v njunem rojstnem Kobaridu. Kralji njune stojnice so bili kobariški štruklji, ki jih je pripravila Silvina snaha. »Štruklji so najbolj znani za Primorsko, v kateri koli gostinski obrat greste pa vprašate, kaj imate sladkega, imajo zagotovo štruklje – zamrznjene in pripravljene za rabo. Kobariški so narejeni iz poparjenega testa, nadev pa spominja na orehovo potico,« nam je razložila gospa Silva.

99 let sta imeli najstarejši kuharici.

Kuharicam iz doma za ostarele so na pomoč prišli njihovi prijatelji in svojci, pa tudi mlajši upokojenci iz Centra aktivnosti Fužine. Popoldne so jih obiskali in se od njih učili dijaki BIC Ljubljana, kjer imajo med drugim živilsko šolo in višji strokovni program Živilstvo in prehrana. »Želeli smo omogočiti medgeneracijsko sodelovanje in prenos znanja. Dogodek je poleg tega v sklopu delovne terapije, s katero poskušamo poskrbeti za večjo kakovost življenja stanovalcev. Čeprav fizično ne zmorejo več vsega sami, so še vedno zakladnica znanja in življenjskih izkušenj,« je poudaril Puškarić.

Veste, kaj je medla?

Na dolenjski stojnici sta 99-letni Marija Kenk iz Litije in Malči Cimperman iz Mokronoga kuhali za dolenjsko značilen krompirjev golaž. »To je prava dolenjska domača hrana. Brez mesa, samo krompir, ki je bil doma vedno pri roki. Dolenjci damo vanj tudi nekaj gob, ker je na Dolenjskem veliko gob,« nam je zaupala ena od dveh najstarejših kuharic na dogodku. Petkratna babica je ponosna na vnuke in tri pravnuke, ki najraje jedo domače jedi. »Danes se kuha samo s pripomočki. Vse tiste škatlice, še vem ne, kaj je notri. Jaz rada kuham domače,« pravi Marija, ki je do pred kratkim še kuhala sebi in 101 leto staremu možu v domači kuhinji.

Prababicam in babicam je prišla na pomoč tudi najmlajša generacija.

Mnogo jedi, ki smo jih lahko videli na stojnicah, pozna le še redkokdo. Zanimiva jed je zadišala z gorenjske stojnice. Medlo je pripravljala 93-letna Pavla Bizjak iz Medvod, ki nam je zaupala, da mora biti ta jed iz prosa nujno zabeljena z ocvirki, ki se z nje pojedo prvi. »Ko smo bili še otroci, pet nas je bilo, so nam rekli, več medle ko boš pojedel, več mleka boš dobil,« se spominja gospa Pavla.

Korošice so navdušile z murkovo juho in s trijetom. »To so narezane žemlje, polite z vinom in cimetom,« je razložila 90-letna Angela Vrbnjak iz Slovenj Gradca. »Kot otrok sem sedela na peči, ženske pa so tja odlagale sklede s trijetom. Pojedla sem dve – madona, se je vrtel svet,« nas je nasmejala 82-letna Vida Miroševič Arnold.

Kuharjev je bilo na dogodku manj kot kuharic, med tistimi, ki so zastopali moški spol, je bil 80-letni Jože Božič, poročen z Belokranjko. »Kuhati sem se naučil od žene,« je priznal med mešanjem šare, značilne belokranjske jedi. Šaro, enolončnico iz jušne zelenjave, je rad tudi sam jedel, še posebno če je bila, kot veleva tradicija, v kombinaciji s suhim mesom: »Če je prašič noter stopil, je bilo zmeraj dobro!«

Na gorenjski stojnici so pripravljali medlo.

Na večini stojnic so nam dejali, da je za dobro jed treba dodati malce prašička.

Zastopani so bili tudi kuharji.

Fužinske kuharice in kuharje so obiskali tudi znani obrazi, poleg etnologa Janeza Bogataja in komika Mihe Brajnika, ki je poskrbel za zabavo, tudi znani gostinec in gastronom Luka Jezeršek, ki ga trenutno spremljamo v vlogi sodnika v kuharskem šovu MasterChef. Obiskovalci in prebivalci doma dogodka gotovo še dolgo ne bodo pozabili, veselijo pa se že novega naslednje leto. Ta bo, če bo vreme bolj prijazno kot letos, pred domom namesto na pokritem dvorišču, kjer ga bo lahko obiskalo še več ljubiteljev dobre hrane in dogodkov z lepo srčno energijo.