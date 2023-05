Poglejte, kako so maturantje zaplesali tudi z devetošolci (FOTO)

Na zadnji šolski dan dijakov zaključnih letnikov srednjih šol so se točno ob 12. uri na Titovem trgu v Velenju v četvorki povezali in zavrteli tudi velenjski maturantje. Mednarodni dogodek European Quadrille Dance so omogočili prireditelji Mestna občina Velenje, ŠC Velenje in Plesna šola Devžej, ki pa so v povezavi z velenjskimi osnovnimi šolami k plesu pritegnili tudi devetošolce.

Zavrtelo se jih je 360

V okviru projekta Plesne zveze Slovenije so tradicionalno četvorko prikazali tudi v Šaleški dolini, največji sinhroni ples na svetu, ki ga slovenski maturantje tradicionalno odplešejo na ulicah in trgih, pa je letos pritegnil tudi nekatere druge države, Srbijo, Slovaško, Severno Makedonijo, Črno goro in Madžarsko. V Velenju pravijo, da so do mladih prijazna občina in mesto, s številnimi projekti in ukrepi jim omogočajo najboljše razmere za šolanje, življenje in delo v domačem okolju, tudi ples in druženje nedvomno spadata v takšna prizadevanja. Znamenito quadrille je na Titovem trgu na pobudo in v organizaciji MO Velenje vodil plesni učitelj Aleš Pušnik iz Plesne šole Devžej, ki velenjske maturante pripravlja za obredni ples že dobri dve desetletji.

Tradicionalna prireditev je prevzela tudi Šaleško dolino.

»V Velenju pripravljamo maturante za maturantski ples od leta 1997, ulične četvorke pa smo se prvič udeležili leta 2007. Pobuda je prišla z občine Velenje in z veseljem smo se odzvali. Da smo trg napolnili, smo povabili še devetošolce. Zaplesalo je okrog 80 maturantov in 280 devetošolcev. Najprej sami maturanti, pri družabnih plesih pa so se jim pridružili tudi mlajši,« je povedal Pušnik.