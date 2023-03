Že kot otrok je vsako stvar dodobra razšraufal in razstavil; zato so se starši pogostokrat jezili nanj. Prepričani smo, da so morali najboljši izumitelji nujno skozi obe omenjeni fazi: najprej v svoji silni radovednosti razstaviti vse, potem pa se naposlušati še kozjih molitvic. Če jih vse skupaj ni preveč ganilo in so še naprej sledili svojim sanjam, tedaj so se razvili v takšne izumitelje, kakršen je tudi naš tokratni sogovornik, to je 30-letni Jure Markič, po rodu iz Litije. Jure Markič je inovator, ki mu je uspelo z avtomatiziranimi kokošjimi vrati. FOTO: Žak Krebs »Moji starši s...