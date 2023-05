Poglejte, kako so koruzo na Cvenu sadili kot nekoč (FOTO)

Obujanje starih kmečkih običajev in opravil ter ohranjanje ljudske dediščine in tehnične kulture spadata med številne dejavnosti Turističnega društva Cven, ki se že 23 let uvršča med najbolj prizadevna društva na severovzhodu države. TD Cven, ki ga ves čas uspešno vodi predsednik Janko Horvat, iz leta v leto nadaljuje organizacijo tradicionalnih prireditev, med skoraj 30 etnološkimi dogodki pa redno pripravljajo setev koruze na star način in postavitev mlaja.

V društvu nas res ni veliko, a smo zraven pravi ljudje, ki radi delamo in se družimo.

Tudi tokrat so se člani ter krajani in gostje od drugod ob prvomajskem praznovanju zbrali na društvenem posestvu Grünt, kjer sta gospodar Milan Košar in podpredsednica TD Cven Jožica Bratinščak najprej ročno oluščila lansko koruzo, nato pa so se vsi skupaj v tradicionalnih kmečkih oblačilih in z orodjem odpravili na njivo. Tam so s sejalnico in traktorjem, starim 63 let – konjev v vasi žal ne redijo več –, posejali nekaj arov koruze trdinke, ki so jo pridelali lani. Njivo so obdelali z lesenimi grabljami in motikami, da bo koruza hitreje vzklila, ženice pa jo bodo ob pravem času še ročno okopale z motikami. Pri opravilih je pomagala tudi predsednica Sveta KS Cven Sara Vinkovič. Sledila je tradicionalna prleška jüžina, ko sta gospodar Milan in gospodinja Marija odprla tünko, kjer so v zaseki zoreli meso in klobase; te so ob letošnjih kolinah, februarja, sami pripravili na posebni prireditvi in pozneje na popekanju mesa. Vsi so se strinjali, da je meso odlično in je skupaj z zaseko ter domačim kruhom ob domači kapljici in dobrotah iz krušne peči odlično teknilo.

S konjsko vprego in ročno

Kot nam je zaupal predsednik TD Cven, so vse njihove prireditve namenjene ohranjanju starih kmečkih opravil in običajev. Tako tudi setev koruze, kot so jo opravljali naši dedi. »Spet smo se potrudili in pripravili tradicionalno setev koruze in postavitev mlaja, ki poteka triindvajsetič. Bili smo tudi gostoljubni, med drugim smo ponudili kvasenico, postržjačo in meso iz tünke, manjkala pa ni niti žlahtna kapljica, klinton, ki smo jo lani pridelali na naših brajdah,« nam je povedal predsednik Horvat, ponosen na društvo, ki deluje od leta 2000.

Kmečki običaj je privabil številne obiskovalce od blizu in daleč.

»V društvu nas res ni veliko, od 35 do 40, a smo zraven pravi ljudje, ki radi delamo in se družimo,« je dodal Horvat, ki nam je tudi zaupal, kako je na njihovem Grüntu nekoč potekala setev koruze. »Najprej je bilo treba pripraviti seme, naluščiti koruzo, jo očistiti in pripraviti za setev. Ko so njivo s konjsko vprego preorali, so jo pobranali, žensko opravilo pa je bilo njivo urediti, potolči grude in očistiti vrati. Sledilo je sejanje koruze s konjsko vprego, nato so ročno posejali fižol in buče. Seveda brez kmečke malice ni šlo, zobil (zaseka, op. p.), meso iz tünke, luk in seveda domača rdečka. Potem se je okopavalo do kužühaja. Fižol so potrgali, ga osušili in spravili, buče so strebili in seme posušili, da so v zimi lahko pri mlinu – oljarni izdelovali bučno olje …« Na hribovitih predelih Prlekije, kjer niso mogli uporabiti konjske vprege, so delo opravljali ročno.

23 let že deluje Turistično društvo Cven.

Še marsikaj smo slišali po sejanju, ko so starejši obujali spomine, mladi pa so dogajanje spremljali z velikim zanimanjem. Kmečki običaj je privabil številne obiskovalce od blizu in daleč. Jeseni bodo koruzo ročno potrgali, nato jo bodo kožuhali in obesili v šope na Grüntu, kjer se bo sušila, tako da se na Cvenu obeta še jesenska prireditev ličkanja.

Tudi letošnji dogodek so ob lepem in sončnem vremenu sklenili s postavitvijo prvomajskega mlaja ali majpuna, kot mu pravijo v Prlekiji. Kar ročno, brez dvigal in drugih strojev so se ga lotili možje, ki so že odlično uigrana ekipa. Mlaj je bil hitro pokonci in utrjen, da ga tudi močan veter ne bi premikal, na vrhu pa je zaplapolala slovenska zastava ...

Veseli so, da mladi spremljajo, kako potekajo kmečka opravila iz preteklosti. FOTO: Oste Bakal

Prizadevne članice skrbijo tudi za sladke dobrote. FOTO: Oste Bakal

Po delu je krepka kmečka malica nujna. FOTO: Oste Bakal

Uigrana ekipa je prikazala saditev koruze po starem. FOTO: Oste Bakal

Ohranjanje kmečkih običajev in opravil je pomembno v delovanju TD Cven. FOTO: Oste Bakal