Po enem tednu gostovanja najboljših svetovnih balonarjev v Pomurju, ko so domačini lahko občudovali neverjetne prizore sto in več pisanih balonov nad pomurskim nebom, se je tekmovanje sklenilo s slavnostno podelitvijo odličij na letališču v Rakičanu. Mnogi so se bali dežja, a ta je k sreči tekmovalcem in obiskovalcem nagajal le en dan. V svetovni konkurenci 103 pilotov iz 32 držav je na koncu zmagal in postal novi svetovni prvak Stefan Zeberli iz Švice, drugi je bil Japonec Yudai Fujita, tretji Francoz Nicolas Schwartz. Aktualni slovenski državni prvak Vito Rome je bil v skupnem seštevku šest...