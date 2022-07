Poglejte, kako so akrobati skakali v Dravo (FOTO)

Pretekli konec tedna je štajerska prestolnica gostila že 22. mednarodne skoke v Dravo s Starega mosta. »Tekma je bila običajno tempirana na drugo soboto Festivala Lent, a ta že nekaj časa ne traja več dva tedna, tako da je to v zadnjih letih postalo samostojno tekmovanje,« pojasni Mariborčan Aleš Karničnik, soorganizator tekmovanja in aktivni tekmovalec.

Darko Cimerman je lani skočil z navijaškima baklama.



Na dosedanjih tekmah je slavil osemkrat, na prav vseh pa se je povzpel na zmagovalni oder. Tudi na prvi, ki je bila hkrati njegova premierna tekma v skokih v vodo. »Začel sem v gimnastiki, zato mi na prvi preizkušnji ni bilo težko.« Svoje prve skoke je naredil v Pulju, ko so hodili z ekipo na morske priprave. »To so bili moji treningi. Prvi pravi tekmovalni skok pa sem naredil v Mariboru iz Starega mosta,« se spominja. Karničnika poznamo po tem, da enega izmed svojih figurativnih skokov izvede iz stoje, kar mnogi pospremijo z burnim aplavzom.

Letos je osvojil drugo mesto v figurativnih skokih. Slavil je Danes Jimmi Andersen, ki je za pot do Maribora porabil več kot 12 ur. Zelo rad sicer skače v Sloveniji. Tudi zaradi takšnih tekmovalcev, kot je on, so se organizatorji tekem v skokih v vodo odločili te strniti v paket, da znižajo stroške in da se poveča zanimanje za udeležbo. Včeraj so tako v Novem mestu s Kandijskega mostu skakali v Krko.

»Epidemija je zavrla pogovore o izvedbi državnega prvenstva oziroma pokala, a bomo že v kratkem strnili glave ter pripravili koncept,« nadaljuje Karničnik. Tekma, ki šteje za državni naslov, je trenutno samo na Mostu na Soči.

Ob akrobatskih skokih so se tekmovalci pomerili tudi v lastovki. Najlepšo je izvedel Mariborčan Darko Cimerman, ki je lani skočil z navijaškima baklama.



V Sloveniji so na voljo štiri prizorišča. Najvišja skakalnica je v Kanalu na Soči (17 metrov), sledi ji mariborski Stari most (15 m, če organizatorji ne dvignejo odskočišča), Most na Soči (13 m) in Novo mesto (12 m). Tik ob mariborskem Starem mostu so se začele priprave za gradnjo brvi, ki bo v času skokov verjetno najlepša tribuna. Skokov ob Stari trti se tradicionalno udeležuje okoli 1000 gledalcev, v času Festivala Lent pa še tisoč več.

Danec Jimmi Andersen je v Mariboru zmagal že drugič zapored.

Akrobacije so jemale dih.