Poglejte, kako slovenski robot pomaga pešcem čez cesto (FOTO in VIDEO)

Podjetje AV Living Lab je danes v ljubljanskem BTC City prikazalo delovanje inteligentnega robotskega asistenta za pešce IPA2X.

Varnejše prečkanje ceste na nesemaforiziranih prehodih

Robot, ki je nastal v sodelovanju z mednarodnimi partnerji omogoča varnejše prečkanje ceste na nesemaforiziranih prehodih, namenjen pa je zlasti starostnikom, otrokom in gibalno oviranim.

Robotski asistent je nastal v okviru evropskega razvojno-raziskovalnega projekta, ki ga sofinancira EIT Urban Mobility. V AV Living Cap so se projektu pridružili z vizijo udejanjanja družbe brez prometnih nesreč in brezskrbne mobilnosti za vse. V Sloveniji je bilo po podatkih Agencije za varnost prometa namreč samo lani 524 prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi pešci, v prevladujočem deležu otroci in starostniki. Petina teh nesreč se je končala s hujšo poškodbo ali smrtjo.

Mobilni semafor s pametnimi senzorji

Robot deluje kot nekakšen mobilni semafor s pametnimi senzorji, kot so LIDAR, ultrazvočna tipala in kamere. Ko pešec izrazi željo po prečkanju ceste, robot presodi, kdaj je prečkanje varno in zapelje na sredino cestišča. Voznike s svetlobnimi signali opozori, naj ustavijo, pešce pa obvesti, ko je prečkanje ceste varno. Prek komunikacijskega protokola se poveže tudi z bližnjimi vozili in jim pravočasno sporoči, naj zmanjšajo hitrost.

V projektu poleg AV Living Laba sodelujejo še Tehniška univerza v Münchnu kot vodilni partner in AMAT, Tehniška univerza v Pragi, Evidence, Hipert, Lifetouch, Škoda Auto ter mesti Milano in Modena.

»Glede na napovedi si bomo z roboti delili pločnike že v naslednjih letih, a še vedno ni povsem jasno, kako bomo sprejeli in regulirali robote, ko se bodo v večjem številu pričeli pojavljati na javnih površinah. Zato potrebujemo še več tovrstnih demonstracij, diskusij in povratnih informacij uporabnikov,« je prepričan vodja evropskih projektov v podjetju Blaž Vukelić.