Poglejte, kako se zbralo 140 potomcev Terezije (FOTO)

V čudovitem ambientu gasilskega doma v Orehovcih pri Gornji Radgoni so se v lepem in sončnem vremenu že tretjič srečali potomci Terezije Zemljič, rojene leta 1820, ki je kot nezakonska mati 1845. povila sina Jožefa Zemljiča. Ta se je poročil z Marijo, družino pa sta si ustvarila v Ažencih pri Gornji Radgoni.

Franci Mulec je obiskal veliko arhivov, da je sestavil rodovno drevo.

Po prvem srečanju pred 17 leti, ki je bilo prav tako v gasilskem domu v Orehovcih, je pobudnik in organizator Franci Mulec iz Peker pri Mariboru napisal in izdal knjigo z naslovom Naše korenine, Zemljičev rod skozi čas. Prvega druženja se je udeležilo več kot 200 potomcev, drugega okrog 180, tokratnega pa 140 članov rodbine Zemljič iz številnih slovenskih krajev, med drugim iz Ljubljane, Maribora, Slovenskih Konjic, Šmarja pri Jelšah, Čabra, Šentilja, ter iz tujine.

Prvič 2006.

Tudi tokrat je za organizacijo poskrbel posebni odbor, ki je imel nalogo poiskati in povabiti potomce Zemljičevih. Poleg Mulca so pri pripravah na srečanje sodelovali še Otmar Babič, Marjan Edšid, Marjan Slavič, Marija Jager in Mirko Zemljič. Udeleženci so se zbirali pred gasilskim domom, kjer so se ob stojnici vpisovali na seznam udeležencev in se med seboj spoznavali, tako da je že takrat kanila kakšna solza. Za dobrodošlico jim je na harmoniki igral Teodor Bratuša. Nato jih je v dvorano povabil vodja programa Edšid, ki jim je zaželel prijetno druženje, sledil je nastop folklorne skupine Janko Divjak s Kapele, ki jo je na harmoniki spremljal Robi Majerič.

216 potomcev je prišlo na prvo snidenje.

Po predstavitvi dveh ljudskih plesov je Edšid na oder povabil glavnega organizatorja Mulca, ta pa je v dolgem nagovoru spregovoril o pomenu srečanj in ob tem nanizal nekaj podatkov in spominov na pretekli druženji. »Pred 14 leti se nas je zbralo 180. Še tri leta pred tem, leta 2006, pa nas je bilo tukaj celo 216. Danes smo se spet zbrali v lepem številu. Sedemnajst let je torej že, ko smo se tisto majsko nedeljo 2006. prvič sestali bližnji in daljni sorodniki, potomci Jožefa in Marije Zemljič, s partnerji in družinami. Se spomnite, ko smo se nekateri takrat prvič videli in na velikem panoju rodovnika, takšnem, kot ga imamo danes obnovljenega tu pred sabo, ugotavljali svoje povezave in rodovne vezi? Tako smo se nekako spoznavali. Za lažjo prepoznavnost smo si nadeli priložnostne priponke, in sicer: rod Mime, rod Franca, rod Fefe, rod Neže in rod Petra. Žal je bilo takrat premalo časa za pogovore, zato je že takrat marsikdo izrazil željo, da bi se večkrat tako sestali. Čez tri leta nas je potem obiskala zdaj že pokojna akademikinja dr. Zinka Zorko, velika poznavalka narečij, ki si je želela ogledati našo igrico Poštäni srmaki, napisano po resničnih dogodkih o naših prednikih. Zaigrali smo jo sami sorodniki in vse skupaj je bilo zelo uspešno. Žal se pozneje vse do letošnjega leta nismo sestali, pa tudi letos se ne bi, če se ne bi nekateri od vas, na pogrebu naše Marice in nato na pogrebu Petra v Ljubljani, odločno zavzeli za tretje srečanje rodu Zemljič.«

Zbranim so zaplesali folkloristi s Kapele.

Mulec, ustvarjalec rodovnika o potomcih Terezije Zemljič, je v nagovoru predstavil svoje delo in povedal, da je preiskal številne dokumente po zgodovinskih arhivih v Mariboru in Gradcu ter številnih župnijskih in matičnih knjigah, da je lahko sestavil rodovno drevo. V to je vložil veliko časa in truda, a je srečen, da imajo udeleženci vpogled, kako se je ohranjal in razvijal rod Zemljičevih. Uradni del prireditve so sklenili s podelitvijo simbolnih daril organizatorju Mulcu in pokroviteljici Mariji Jager.

Marsikomu se je med ganljivim snidenjem utrnila solza.

Najstarejša udeleženka srečanja, 87-letna Ivanka Babič iz Hercegovščaka pri Gornji Radgoni, nam je med drugim povedala: »Moram pohvaliti organizatorje, ki so z veliko truda pripravili to srečanje. Bila sem na vseh dozdajšnjih. Videti toliko potomcev Zemljičevih in sorodnikov je zame lepo doživetje. Predvsem zato, ker se ljudje danes ne družijo tako kot v moji mladosti.« Srečanje se je nadaljevalo ob nedeljskem kosilu in prijetnem druženju, na katerem so udeleženci obujali spomine in si izmenjevali izkušnje.

Posebno so se veselili skupinske fotografije za spomin. FOTOGRAFIJE: Ludvik Kramberger