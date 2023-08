Poglejte, kako se je zahvalil deček, ki so ga s helikopterjem rešili na območju Krnskega jezera

Na območju Policijske uprave Nova Gorica je dežurna helikopterska ekipa, ki so jo sestavljali policisti Letalske policijske enote, policista Gorske enote in pripadniki Gorske reševalne zveze Slovenije, prejšnji teden izvedla reševanje dečka na območju Krnskega jezera.

Deček, ki je bil v spremstvu enega od staršev, je imel zdravstvene težave. Po klicu na pomoč so gorski reševalci najprej na tleh pripravili teren za prihod helikopterja, dečka in starša pa so policisti PU Nova Gorica z jeklenico dvignili v helikopter ter prepeljali v zdravstveno ustanovo. Na območju Krna je bila tega dne nizka oblačnost z vetrom in dežjem, kar so težke okoliščine že za pohodnike, v takem vremenu pa je tudi reševanje bistveno zahtevnejše.

Na območju Krna je bila tega dne nizka oblačnost z vetrom in dežjem. FOTO: PU Nova Gorica

Uspešna akcija

Kljub zahtevnim razmeram je bilo zaradi vloženega truda tako reševalcev kot posadke letalske policijske enote reševanje uspešno zaključeno.

»Veseli smo bili informacije, da malček okreva. To pa nam je na svoj način sporočil kar sam, saj nam je poslal skrbno izdelane risbice, s katerimi nam je pokazal, kako je doživel vožnjo s helikopterjem. Po risbicah sodeč, mu bo kljub vsem okoliščinam polet s policisti le ostal v lepem spominu. Nam pa tudi. Nanj se bomo namreč večkrat spomnili, saj bodo njegove risbice krasile naše policijske prostore. Policijsko delo je izjemno zahtevno in težko. A ob takih trenutkih pozabimo na vse. Prav iskrene otroške zahvale nas najbolj neposredno opomnijo, kako smiselno je delati za blaginjo drugega,« je povedal Simon Rosič s PU Nova Gorica.

FOTO: Osebni arhiv

FOTO: Osebni arhiv

