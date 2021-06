Poglejte, kako se je Sloveniji poklonil gigant Google (FOTO)

Googlov iskalnik na dan samostojnosti. FOTO: Zaslonski posnetek

Slovenska zastava na vrhu Triglava na naslovnici osamosvojitve priloge časopisa Delo. FOTO: Joco Žnidaršič

Google se je ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije naši državi poklonil s poustvaritvijo ikonične fotografije s Triglava, ki je nastala tik pred osamosvojitvijo države leta 1991. Delov fotoreporter in urednikje fotografije na vrhu Triglava posnel v poznih popoldanskih urah, na slikah pa so člani gorske reševalne službe, ki jih je vodil MojstrančanUredniški kolegij Dela je takrat Žnidaršiču dal jasno nalogo: za številko časnika, ko bo izšel ob slovenski osamosvojitvi, naj pripravi fotografijo z močnim simbolnim sporočilom. Žnidaršiču je bilo jasno, da mora na Triglav in da mora na Triglavu plapolati slovenska zastava.Helikopter je moral člane ekspedicije na vrh Triglava peljati večkrat, prva težava na vrhu pa je bila ta, da ni bilo vetra. »Zastava, ki ne plapola, ni ravno lep fotografski motiv,« je pred leti spomine za Delo opisoval Žnidaršič. Obesili so zastavo brez grba, saj v prvi polovici junija ta še ni bil določen.