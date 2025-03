Poglejte, kako močno sneži! Ponekod bo zapadlo meter snega (VIDEO)

Medtem ko je večina slovenskih krajev v dežju, pa se v višjih legah odvija prava snežna pravljica. V alpskih dolinah in na Gorenjskem močno sneži.

Meja sneženja bo med 1100 in 1400, 1500 metri.

FOTO: Arso

»Na gorenjski strani bo lahko občasno snežilo tudi do kakšne alpske doline, kot je Zgornjesavska,« je za Radio Slovenija povedal vremenoslovec Andrej Velkavrh. Dejal je tudi, da bo do popoldneva zelo velika nevarnost snežnih plazov v visokogorju, saj bo v Julijskih Alpah, zlasti nad 1800 metri, zapadlo do meter novega snega.

V zadnjih 12 urah je zapadlo 20 centimetrov snega na Kredarici, Kaninu in Vršiču, na Voglu 15 centimetrov, okoli 10 na Zelenici in Rudnem polju.

Današnji posnetek s Krvavca kaže na količinsko dobro snežno pošiljko. »Zima na Krvavcu še ni rekla zadnje besede. Krvavec je prekrit s svežim snegom, sneženje se nadaljuje. Naročamo samo še sonček,« so zapisali in objavili videoposnetek.

Snežna odeja se je odebelila tudi na Soriški planini, od koder objavljajo posnetke:

FOTO: Zaslonski posnetek

Nova snežna pošiljka je tudi na Voglu, kjer se že veselijo zimskih radosti:

Znova sneži tudi v Kranjski Gori, od koder so objavili idilični posnetek in zapisali, da »zima še ni rekla zadnje«:

Po napovedi Bergfexa naj bi na Voglu v petek in soboto zapadlo do 60 centimetrov snega, smuka pa bo tako menda možna do sredine aprila.