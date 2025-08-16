Poglejte, kako močan veter divja po Krvavcu: »Ne hodite več v visokogorje, ker ogrožate sami sebe« (VIDEO)

V petek je bilo na Krvavcu pestro vremensko dogajanje. Močni sunki vetra so povzročali preglavice tako obiskovalcem kot tudi zaposlenim v podjetju Krvavec Kekec.

»Zaradi nepričakovanega močnega sunka vetra bodo danes otroci žal brez napihljivega gradu. Še vedno pa jim ostane igralnica pod nadstreškom Kekca,« je na Facebooku objavilo podjetje Krvavec Kekec.

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Gledam, kaj ljudje pišejo, prosim za vse zveste pohodnike, da ne hodite več v visokogorje, ker ogrožate sami sebe ter naš reševalni helikopter, ki bi ga lahko kje drugje potrebovali. V gorah se vreme spremeni v trenutku, ni kot v vaši dnevni sobi ali pa na šmarni gori ... Upam samo, da ni večje gmotne škode na objektu ... Glede otrok pa odgovarjate starši s precenjevanjem nevarnosti, kot v gorah ... ah uporaba na lastno odgovornost ...«

»Da bi pa ob tako močnem vetru raje igralo pospravili, ni pa nobenemu potegnilo? Res dobro, da se ni komu kaj zgodilo.«

»Zgodi se lahko marsikomu. Ne obsojajte. Bravo, ker sploh delajo in se trudijo. Najraje komentirajo tisti, ki tega ne poznajo. Ampak če nas podjetnikov in zaposlenih ne bo, od kje boste prejemali transferje?«

»Najprej - tile dve baburi s cuckom pa še par primerkov spredaj - pa to noben tudi prsta ne premakne! Saj ne, da bi kdo lahko sam obdržal tole plastično grdobo, ampak da si tok ...sploh ne vem kaj, to mi je pa nepojmljivo. Zdaj, če je bilo vezano s tistimi "šnirnci", ki so na sliki - hmmm! Mogoče bi s tem fiksirala en šotor za dve osebi, takega igrala pa zagotovo ne. Verjamem, da je potrgalo in se niti čudim ne. Za mašo dajte, da se je tako dobro izteklo, da ni bilo nikogar gor! In močno se strinjam z ostalimi - res ni treba tega plastičnega dreka v visokogorje vlačiti. Res ne! Če otrokom ni dovolj vsega ostalega, kar je na Krvavcu na voljo - naj ostanejo doma!«

»Žalostno, da ga niste pritrdili z vidika varnosti otrok. Koliko je primerov, ko pridejo sunki in otroci umrejo.«

»Plastik fantastik ... mulce peljite na sprehod v gozd k potoku, na pa ta ameriška jajca.«

Poslabšanje vremena

Danes bi se lahko po trenutnih napovedih meteorologov vreme poslabšalo tako pri nas kot v večjem delu Hrvaške. V večjem delu Slovenije se bo pooblačilo, obstaja pa tudi nevarnost neviht.

»V nedeljo bo mimo naših krajev prehajala oslabljena vremenska fronta, povezana z nizkotlačnim sistemom, ki se bo kasneje preko Baltskega morja preselil nad Belorusijo. Tudi naši modeli napovedujejo rahel padec najvišjih dnevnih temperatur in nakazujejo na nestabilno popoldne. Predvsem na severu bodo verjetne nevihte (tudi v soboto),« so zapisali vremenoslovci portala Neurje.si.