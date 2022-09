Poglejte, kako mladi oživljajo brigadirskega duha (FOTO)

Nekoliko starejši državljani Slovenije se gotovo še spominjajo mladinskih delovnih akcij in brigad, med katerimi so v času nekdanje skupne države postorili veliko za gradnjo države. Zgrajene so bile številne ceste, proge, vodovodi, daljnovodi, nasipi, takšni in drugačni objekti, celo tovarne in drugi gospodarski objekti; ne nazadnje se je tudi tako kovalo bratstvo in enotnost, povezanost med narodi in narodnostmi.

Vešči so vrtnarskih opravil.

Zaradi vseh teh dosežkov je med nami še danes veliko udarnikov, ki so bili nagrajeni za svojo nadpovprečno zagnanost, za vse žulje na rokah. Po osamosvojitvi takšnih prostovoljnih delovnih akcij ne poznamo, čeprav so tudi danes številni mladi in malo manj mladi pripravljeni na tovrstno delo. Občasno se na pomoč lokalnim skupnostim odpravijo študentske prostovoljne brigade. Konec koncev lahko tudi različne čistilne akcije štejemo za prostovoljne delovne akcije.

Od jutra do teme

Lani je bila izvedena prva haloška delovna akcija, letos pa so krajani še enkrat stopili skupaj. Haloška delovna brigada, kot so poimenovali organizacijo in akcijo, je že lani naredila tako dober vtis, da so se odločili projekt nadaljevati tudi letos. Njegov naslov je Za urejen videz Haloz, za krepljenje solidarnosti med mladimi in krajani, prostovoljci pa so znova izvajali različne naloge za dobro krajanov. Šlo je predvsem za več manjših ali večjih opravil v občini Majšperk, kjer so dela izvajali zlasti na objektih, infrastrukturi ali v naravi, torej tam, kjer je javno oziroma skupno dobro. Pomagali so tudi občanom.

Skupina tridesetih prostovoljcev je izvajala naloge, kot so pomoč pri ureditvi športnih parkov, ureditev igral pri OŠ Majšperk ter na podružničnih OŠ Stoperce in Ptujska Gora; brusili so, barvali ograje v vrtcu in urejali okolico. Kot nam je povedal vodja projekta Sašo Kodrič, so dela izvajali po posameznih deloviščih v občini. Ker so fantje in dekleta iz manjše občine, največ 10 km narazen, so spali doma in vsako jutro prihajali na zbirno mesto.

Več kot 30 brigadirk in brigadirjev z županjo dr. Darinko Fakin, s predsednikom KS Stoperce dr. Petrom Kitakom, pomočnico ravnatelja Petro Dolenc in z vodjema podružnic OŠ Stoperce in Ptujska Gora, Mileno Širec in Barbaro Rajh, ter vodstvom PGD Stoperce

Delovni dan so začeli s skupnim zajtrkom in ga zaključili, ko se je že stemnilo. Kodrič je dodal, da so imeli lastno kuharsko ekipo iz vrst mladih, ki je poskrbela za pripravo hrane in nabavo sestavin, vsak dan so pripravili po štiri obroke in jih pripeljali na delovišča. Po večerji je kljub nekaj utrujenosti sledilo druženje oz. zabava ob tabornem ognju, kar je bilo ob siceršnjem odtujevanju in ločevanju ljudi zelo dobrodošlo.