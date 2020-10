Poglejte, kako luksuzno bivajo študentje v Ljubljani (FOTO)

Si predstavljate, da bi v času študija za bivanje bližje fakulteti najeli kar hotelsko sobo? Zdi se nepredstavljivo, glede na to, da smo v študentskih časih vsi skušali najti kar najbolj ugodno nastanitev. A s koronavirusom so se razmerja na trgu spremenila, nekateri ljubljanski hoteli, ki so med glavno turistično sezono ostali prazni, pa so se odločili poiskati novo priložnost in so tako študentom ponudili mesečni najem sob.Novo priložnost za zapolnitev obstoječih nepremičninskih kapacitet so pograbili v skupini Union Hoteli in potrdili, da bodo študentom ponudili razpoložljive hotelske enote v prenovljenem Central hotelu in povsem novem mladinskem hotelu The Fuzzy Log.»The Fuzzy Log je mladinska alternativna nastanitev na višji ravni, ki ima podobno funkcionalnost kot študentski dom. Torej ima študent zasebnost v svoji spalnici/sobi, medtem ko so kopalnica, kuhinja, sobe za druženje in terasa skupni. Na razpolago imajo tudi telovadnico, savno in pralnico. V Central hotelu, ki se nahaja na isti lokaciji, so sobe večje in imajo tudi zasebno kopalnico. Obe nastanitvi torej omogočata kombinacijo zasebnih prostorov ter prostorov za druženje in rekreacijo v skupnih prostorih zgornjega 7. nadstropja,« so sporočili iz skupine Union hoteli.V The Fuzzy logu je cena mesečnega najema za eno osebo 250 evrov, v Central hotelu 350 evrov, sobe pa so enoposteljne.»Povpraševanje študentov za sobe je bilo izjemno in smo že skoraj povsem zapolnili predvidene kapacitete. S študenti smo dogovorili mesečne pogodbe z možnostjo podaljševanja,« so še odgovorili na naše vprašanje o tem, za kakšen najem so se odgovorili, obenem pa so poudarili, da primarna dejavnost skupine Union hoteli d.d. ostaja tradicionalna hotelska ponudba. »Glede na to, da sedaj poslujemo v izrednih razmerah in se lotevamo novih poslovnih modelov, se bomo še naprej prilagajali nastali situaciji.«