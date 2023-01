Poglejte, kako jih je tisoč plavalo v mrzlem Blejskem jezeru (FOTO)

Temperatura zraka je segala le štiri ali pet stopinj Celzija nad ničlo, približno toliko je bila hladna tudi voda Blejskega jezera. In zdelo se je, da tekmovalcev, ki so z vsega sveta prišli v Malo Zako, to prav nič ne moti. Nasprotno.

»Nama se zdi, da je tu še kar toplo, saj sva vajeni nižjih temperatur,« sta nam med ogledom ene od tekem 13. svetovnega prvenstva v zimskem plavanju povedali finski upokojenki Riitta Korsimo Suominen in Merja Louhivuori. Ko smo se pogovarjali z njima, sta bili navijačici, že dan kasneje pa sta se prelevili v vlogo tekmovalk.

Sta prišli na Bled tekmovat ali uživat in se družit z drugimi, ki tako kot onidve obožujejo hladno vodo? Širokemu nasmehu je sledil iskren odgovor: »Uživat. In navijat.« Kot sta še pojasnili dobro razpoloženi ljubiteljici zime, med oktobrom in aprilom zimsko plavanje trenirata v domovini, kjer vzdržljivost in hitrost nabirata v domačem jezeru in tudi morju.

Zimski navijačici in plavalki iz Finske Riitta Korsimo Suominen in Merja Louhivuori FOTO: Špela Ankele

Drugače pa je, resnega obraza in osredotočen na tekmovanja, razmišljal madžarski zimski plavalec Baulcsu Lengyel. »Prišel sem tekmovat, kar je povsem jasno,« je povedal in dodal, da so njegovi dosežki nekje v sredini trenutnih plavalnih rezultatov. Že trenutek zatem se je opravičil in odhitel spremljat novega v nizu tekmovanj. Ti so potekali v tistem delu jezera, ki je bil ta teden spremenjen v 25-metrski bazen, medtem ko je bilo zelo blizu razporejenih nekaj savn, tekmovalci pa so svoja ohlajena telesa lahko ogreli tudi v kadi s toplo vodo.

Tudi iz Argentine in Maroka

Eno vprašanje je ves čas viselo v hladnem blejskem zraku: zakaj pravzaprav tekmovati v hladni vodi? So plavalci morda hitrejši, ker se jim veliko bolj, kot če bi tekmovali v toplejši vodi, mudi ven iz vode? Francisca Partheymüller, ki je na Gorenjsko prišla iz Nemčije in je tik pred najinim pogovorom zaključila tekmovanje, se je najprej na široko nasmehnila, nato je dejala: »Res da hitimo iz vode, ampak v teh razmerah nikakor nismo hitrejši, kot če bi plavali v pri višji temperaturi. Tekmujemo zato, ker je zanimivo, tako tekmovanje kot tudi ljudje, ki jih tu spoznavamo, saj vsi razmišljamo podobno.«

Podobno mislečih pa je bilo na 13. svetovnem prvenstvu v zimskem plavanju, ki so ga pod okriljem Mednarodne zveze zimskega plavanja pripravili na Bledu, več kot tisoč. Kot so zapisali organizatorji, je cilj takšnih tekmovanj »združiti posameznike in klube, ki so vključeni v zimsko plavanje, ter širiti informacije o pozitivnih učinkih plavanja v mrzli oziroma ledeni vodi.« Zato vsako leto pripravijo več kot deset dogodkov. Med temi dogodki je svetovno prvenstvo v zimskem plavanju, na katerem so tokrat sodelovali plavalci iz 31 držav.

Najstarejši zimski plavalec bo marca dopolnil 88 let, najstarejša tekmovalka jih ima 79.

»Največ udeležencev prihaja iz Finske, Velike Britanije, Nemčije in Danske. Med plavalci najdemo tudi Argentince, Mongolce, Maročane in Američane. Najstarejši bo marca dopolnil 88 let, najstarejša udeleženka pa 79. Starostnih omejitev navzdol načeloma ni, le pri daljinskih disciplinah morajo biti udeleženci stari najmanj 18 let,« so nekaj številk nanizali organizatorji in omenili tudi, da se je na tekmovanje prijavilo deset Slovencev: »Ob Denisu Benčiču, ki se je prvenstva na Bledu udeležil že leta 2020, bo nastopil tudi nekdanji olimpijec Luka Turk.«

Kaj pa discipline, ki so se zvrstile v petih tekmovalnih dneh? Ni jih malo, kar 17 so jih pripravili: poleg osnovnega skoka v Blejsko jezero in prostega plavanja na 25 oziroma 50 metrov brez merjenja časa so tu še različne kombinacije dolžin in treh različnih plavalnih slogov, torej prsno, prosto in delfin, medtem ko so se najbolj vzdržljivi pripravili v kraljevi disciplini – tekmi na 1000 metrov.

Za zimske plavalce lahko še danes, med 10. in 15. uro, navijate v Mali Zaki.

A to ni najdaljša plavalna disciplina v hladni vodi, ki so jo doslej pripravili na Bledu: konec februarja 2013 je Anglež Haydn Welch v soju številnih medijskih žarometov dobrih 37 minut plaval v Blejskem jezeru, tedaj ohlajenem na tri stopinje Celzija. Zadal si je, da preplava ledeno miljo oziroma 1609 metrov, in cilj je tudi dosegel. Ob prihodu v cilj nam je povedal: »To je zame potovanje. Potovanje od normalnega do nečesa, kar je posebno.«

Pred tablo z rezultati je bilo vseskozi živahno. FOTO: Špela Ankele

Na bregu so pripravili savno. FOTO: Špela Ankele

Seveda ni manjkala maskota. FOTO: Špela Ankele

Greli so se na različne načine. FOTO: Špela Ankele

Del jezera so spremenili v 25-metrski bazen. FOTO: Špela Ankele

Zimske plavalke so iz vode prišle s kletvicami na ustih, potem so se zadovoljno nasmejale. FOTO: Špela Ankele

Šlo je zares. FOTO: Mirko Kunšič

Podelili so kopico kolajn. FOTO: Mirko Kunšič