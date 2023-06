Poglejte, kako je v Slovenijo prišlo še drugo letalo za gašenje požarov iz zraka (VIDEO)

V Slovenijo je v nedeljo prispelo še drugo letalo za gašenje požarov iz zraka air tractor, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. Novo letalo je že opravilo svoj prvi testni polet, so še zapisali. Prvo letalo je v državo sicer prišlo na začetku maja.

Minister za obrambo Marjan Šarec, v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in izvršni direktor podjetja Air Tractor Europe SL Rafael Selma Beltran so pogodbo o nakupu štirih letal za gašenje požarov podpisali v sredini aprila.

Ob podpisu pogodbe so pojasnili, da bosta letali, dobavljeni letos, dvosedežni, prihodnje leto pa enosedežni. Vrednost nakupa skupaj z DDV je nekaj čez 23 milijonov evrov, vsako od letal pa lahko prevaža več kot 3000 litrov vode.

Enota za gašenje požarov bo posebna enota znotraj uprave, letala bodo registrirana kot civilna. Bo pa Slovenija omenjena letala dala tudi v skupno floto Evropske unije za namene pomoči drugim državam pri gašenju požarov.

Po ministrovih navedbah bodo letala najprej pilotirali vojaški oz. zainteresirani piloti, zaposleni v državni upravi. Uprava bo sistematizirala tudi delovna mesta tehnikov in inženirjev vzdrževanja, ko bo zmogljivost za gašenje iz zraka popolnoma vzpostavljena. Do takrat pa namerava ministrstvo tehnično vzdrževanje zagotavljati s pomočjo zunanjih izvajalcev.