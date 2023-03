Poglejte, kako je v knežjem mestu dišalo po kavi (FOTO)

Festival kave Slovenija je eden od petih marčnih sejmov, ki so potekali od petka, 17. marca, do nedelje, 19. marca, na Celjskem sejmu: so lahko spremljali še Dneve lovstva, Dneve ribištva, sejem Altermed & Greenvita in največjo strokovno čebelarsko prireditev v Evropi, ApiSlovenija. Na vseh petih dogodkih, ki jih je po besedah organizatorja obiskalo okoli 20.000 radovednežev, se je predstavilo 305 razstavljavcev iz 25 držav, zvrstilo pa se je več kot 120 dogodkov, predstavitev in najrazličnejših tekmovanj.

Ulica mikropražarn

Letošnji festival je bil že šesti po vrsti in v njegovem sklopu so organizirali nekaj zanimivih predavanj tako na temo kave kot čajev in žganja. V dvorani E smo lahko preizkušali tudi posebne oziroma specialty kave slovenskih mikropražarn. Pri nas jih sicer deluje dober ducat, na razstavnem prostoru Združenja Specialty kave Slovenija pa so ustvarili ulico, na kateri so se predstavile BaniBeans, Coronini Caffè, Fina kava, Mala pražarna, Mariposa Coffee Roasters in R&B Cafe Roasters. Na festivalu je imela prostor tudi Brazilija, ki sicer velja za največjo svetovno pridelovalko kave. Poleg različnih vrst črnega opojnega napitka so bili na ogled različni pripomočki za njegovo pripravo.

Lana Kokl je državna prvakinja v pripravi kave. FOTO: Celjski sejem

Vrhunec dogajanja sta bili gotovo sobotno in nedeljsko tekmovanje, ki ju je organiziralo združenje specialty kave. Na sobotnem državnem prvenstvu v tako imenovani mlečni umetnosti, Slovenia Latte Art Cup, kjer se je za zmago potegovalo pet tekmovalcev, je slavil Andrej Horvat. Drugo mesto je zasedla Katja Fortuna, tretje Alen Robnik.

V nedeljo se je šest mladih na tekmovanju Slovenia Barista Cup pomerilo v treh kategorijah: kuhanje espressa ter priprava mlečnega napitka in kreativnega napitka. Strokovno žirijo je s sposobnostmi in inovativnostjo očarala Lana Kokl, ki so ji podelili prvo mesto. »Občutki, ko sem izvedela, da sem državna prvakinja v kavi, so nepopisni. V tistem trenutku mi ni bilo jasno, kaj se dogaja, hkrati pa so me prevzela čustva sreče, veselja … Ne nazadnje pa je to zelo velika potrditev predanosti in mojemu trdemu delu ter spodbuda za nadaljnje uspehe in izzive,« nam je povedala najboljša baristka v državi, sicer študentka Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem BIC Ljubljana.

Koklova meni, da je žirijo prepričala z lastno kreacijo Fletna malinca, s katero je želela predstaviti sebe. Izvemo še, da je njen napitek sestavljen iz kave kenya, malininega pireja, pistacijeve paste in mandljevega napitka, zato je primeren tudi za ljudi z laktozno intoleranco. Pove nam še, da jo je nad kavo navdušila že babica, pozneje pa se je z njo srečevala med študentskim delom v kavarnah, restavracijah in slaščičarnah. Lani jo je svet kave resno pritegnil med praktičnim izobraževanjem v šolski kavarni Kult316, kar je bila odskočna deska za obiskovanje raznih tekmovanj tako v Sloveniji kot v tujini. »Formalno znanje o kavi sem pridobila na BIC Ljubljana, kjer sta me mentor, predavatelj Boštjan Humski, ter somentorica Eva Bogdan pobliže seznanila s svetom kave, nato pa sem s sodelovanjem z raznimi pražarnami dodatno razširila svoja obzorja,« sklene najboljša slovenska baristka, ki se trenutno ukvarja tudi s pisanjem diplomske naloge – na temo specialty kave, seveda.

O prehranski prihodnosti Prvi sejemski dan je v knežjem mestu minil v znamenju okrogle mize tamkajšnjih gostincev. Organizirala sta jo Celjski sejem in Obrtno-podjetniška zbornica Celje in je odstrla veliko težav, ki pestijo gostince, prevladuje pa problematika pomanjkanja kadrov. Ob koncu srečanja so sestavili pobudo za pristojno ministrstvo glede znižanja stopnje DDV ter zagotavljanja promocije poklica natakar/kuhar. Med odmevnejšimi dogodki je bil tudi posvet o prihodnosti lokalne pridelave hrane, soboto in nedeljo pa so zaznamovali čebelarski sejem, priprave številnih domačih specialitet, predavanja o zvočnih kopelih, postenju, ajurvedi, lovstvu in seveda dogodki, povezani s slastno – kavo.

Dodajmo še, da je srebrna medalja za najboljšega slovenskega barista šla v roke Nike Kuhar, tretje mesto je osvojila Špela Kuhel in četrto Bor Rolih. Kot zanimivost omenimo, da so vsi trije Lanini študijski kolegi na BIC Ljubljana.

Obiskovalci so lahko preizkusili turško kavo iz največje džezve v državi. FOTO: Urša Bavčar

Živahno prizorišče je obiskalo okoli 20.000 radovednežev. FOTO: Celjski sejem