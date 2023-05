Poglejte, kako je sejem povezal savinjske talente (FOTO)

Spodnja Savinjska dolina je bila minulo nedeljo v znamenju 29. Šentjurskega sejma, ki je tudi najmnožičnejša in najpestrejša prireditev v okviru praznovanja praznika občine Tabor. S tem se tradicionalno poklonijo spominu na drugi slovenski kmečki upor, ki se je začel leta 1635 na gradu Ojstrica, kjer so dobri dve stoletji prej, leta 1425, utopili Veroniko Deseniško, drugo ženo grofa Friderika II. Celjskega.

Pomerili so se tudi v sekanju

Začelo se je že v jutranjih urah s prihodom vseh tistih, ki so se odločili s svojimi izdelki sodelovati na sejmu. Tako kot običajno so za uvod pripravili sveto mašo v tamkajšnji župnijski cerkvi sv. Jurija, kjer so si obiskovalci lahko ogledali tudi Plečnikovo krstilnico, ki je arhitektovo edino delo v spodnji Savinjski dolini.

Na sejmu je bila najbogatejša ponudba tekstila in obutve, manj je bilo pristne domače obrti.

Sledila je parada, na kateri so se predstavili konjeniki KD Mustang Gomilsko z Žovneško konjenico, hmeljske starešine s svojo princeso, gasilska in druga društva občine Tabor, ljubitelji starodobnih motorjev in avtomobilov ter številni traktorji, ki so združeni v Steyr klubu Spodnje Savinjske doline. Po končani paradi je sledilo uradno odprtje sejma, kjer je zbrane nagovoril župan Marko Semprimožnik in vsem zaželel prijetno ter zabavno druženje na tradicionalnem sejmu, ki bi bil že 31., če mu covid-19 ne bi prekrižal načrtov. Pod velikim šotorom so udeleženci lahko prisluhnili tudi mladim talentom. Na odru so se predstavili številni posamezniki, dueti in skupine, ki so peli, igrali ali plesali in dokazovali svojo nadarjenost. Poleg tega so si obiskovalci nedaleč stran od šotora ogledali sekaško tekmovanje Društva lastnikov gozdov Spodnje Savinjske doline, pod kozolcem kmetije Lukman pa razstavo Savinjskega društva gojiteljev malih živali občine Žalec.

Niso pozabili na umetnost

Na sejmu, kjer je bila sicer najbogatejša ponudba tekstila in obutve, manj pa je bilo tiste prave domače obrti, se je zvrstilo še več drugih aktivnosti in razstav.

29. Šentjurski sejem je popestril občinsko praznovanje.

Med drugim so se v dvorani Doma krajanov zvrstile prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet, razstava ročnih del in razne obrti Vide Strožič in Jožice Drobež, razstava lesenih izdelkov in nakita Andreje Goropevšek, ki je ob tem predstavila tudi svojo knjigo Moja pot do osebne sreče, razstava lesenih miniatur in skulptur Franca Parašuha, razstava Dušni pastirji sv. Jurija in Na pomoč, ki sta jo pripravila Uroš Zorenč in Miha Drolc, razstava fotosekcije KD Ivan Cankar Tabor in razstava motorjev Kluba starodobnih vozil sv. Jurij ob Taboru. Udeleženci so si lahko zunaj dvorane ogledali Medeno zgodbo s predstavitvijo čebelarstva na Slovenskem in v Taboru ter dela likovne sekcije Mavrica KD Ivan Cankar Tabor.

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji starodobnih vozil.

Pestro ponudbo je zaokrožila prava gasilska veselica, ki se je začela po končani prireditvi taborskih talentov in se nadaljevala do poznih večernih oziroma nočnih ur. Za veselo vzdušje in ples sta skrbela ansambla Navihani muzikantje in Vražji muzikantje.

Velik del povorke so zasedala starodobna vozila.

Po cesti so se zapeljali številni traktorji.

Hmeljski starešine z aktualnim starešino in princeso ter zelenim Jurijem

Del prodajne razstave slaščic Društva podeželskih žena in deklet občine Tabor