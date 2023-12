Poglejte, kako je potekala intervencija zaradi močnega vonja po plinu v Ljubljani (VIDEO)

Poročali smo že, da so v Ljubljani na širšem območju prebivalci okrog 9. ure zaznali močan vonj po plinu.

Vonj s fakultete za farmacijo

Kot so pojasnili na fakulteti, se je plin sprostil med eksperimentom v jutranjih urah, ker pa je šlo za enkraten dogodek, ne pričakujejo novih oziroma prihodnjih vplivov na okolico. Na terenu so bili gasilci, delavci Energetike Ljubljana in policija. Intervencijske službe so preverile širše območje Viča od Aškerčeve ceste do južne obvoznice in živalskega vrta. Vzroka na teh lokacijah niso našli, zato je bil naknadno aktiviran Ekološki laboratorij z mobilno enoto. Plin ne predstavlja nevarnosti za ljudi in okolje, zato je bila intervencija zaključena.

Na youtube kanalu Slo intervencije so objavili posnetek prihoda Gasilske Brigade Ljubljana na kraj prve prijave vonja po plinu na območju Viča.