Poglejte, kako je potekala igričarska fešta v Ljubljani (FOTO)

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je prejšnji konec tedna potekal igričarski spektakel Game Gang Show 2023. Od petka do nedelje so lahko ljubitelji računalniških iger spremljali spopade posameznikov in ekip v najrazličnejših videoigrah, preizkušali zanimive kose gamerske opreme, raziskovali tuje svetove z očali za navidezno resničnost, se našemili v najljubše junake iz videoiger – in tudi tekmovali v izboru za najboljši cosplay –, se basali s kokicami in tudi sami preizkusili svoje sposobnosti v različnih igrah, tako računalniških kot klasičnih.

Virtualni spopadi

Že v petek so potekali boji v večigralski taktični strelski igri Counter Strike: Global Offensive (na kratko CS:GO) z nagradnim skladom v višini 3000 evrov. V soboto so sledili spopadi v prvoosebni futuristični strelski videoigri Valorant z enako velikim nagradnim skladom, ki so dosegli vrhunec z velikim večernim finalom na glavnem odru, seveda s pravimi e-športnimi komentatorji.

Vmes so gledalci lahko spremljali še finale tekem v nogometni simulaciji FIFA 23 na Sonyjevih konzolah PS5 in pogledali, »kdo je bolj razturil«, na turnirju v mobilni igri Clash Royale. Za slednji igri se ni bilo treba že prej udeležiti kvalifikacij in predizborov, ampak so se igralci za sodelovanje prijavili na samem dogodku, za najboljše pa sta bila pripravljena nagradna sklada v višini 800 in 300 evrov.

V nedeljo zgodaj popoldne je potekala bitka za tretje mesto v večigralski arenski igri League of Legends, eni najbolj igranih iger na svetu, zvečer pa je sledil veliki finale najboljših dveh ekip na glavnem odru; nagradni sklad je znašal 2000 evrčkov. Vmes so se v videoigri NBA 2K23 na playstationih 5 spopadli še virtualni košarkarji, na mobilnih napravah pa še junaki spletne bojne igre Brawl Stars (pri obeh je bil nagradni sklad vreden 300 evrov).

In tako kot pri vseh igrah so finalisti zadnje boje opravili na glavnem odru pred občinstvom. Na razstavnem prostoru sejma v kleti Gospodarskega razstavišča pa so se lahko v lovu na najboljši čas pomerili še ljubitelji formule ena, kajpak v igri F1 22. Tukaj je bil nagradni sklad podoben kot pri drugih »manjših« turnirjih, tekmovalo pa se je lahko čez vse tri dni, saj je štel najhitrejši krog.

Spremljevalni program

Seveda niso manjkali niti znani slovenski e-športniki in vplivneži s tiktoka in youtuba, v veliki dvorani in podzemlju Gospodarskega razstavišča pa se je dalo videti še marsikaj drugega, od klasičnih in novih namiznih iger prek najrazličnejše gamerske periferije v podobi mišk, tipkovnic, kontrolerjev, volanov in slušalk ter praktične uporabe robotike z lego kockami do starih konzol, ki so jih pripeljali iz Računalniškega muzeja v Ljubljani. Marsikdo si je v Big Bangovem salonu BOFX nadel očala za navidezno resničnost in mahal z ročkami naokoli, nekateri so šli vozit virtualne dirkalnike, drugi so si ogledovali modificirane računalnike z vodnim hlajenjem slovenskega proizvajalca EKWB, nove igre je predstavljal legendarni Outfit7, gamerske računalnike in opremo Legion pa je kazal tudi veliki Lenovo. Lahko bi rekli, da se je našlo za vsakogar nekaj.

Spopadi v Valorantu na glavnem odru

Vsakdo je lahko preizkusil, kako je voziti s pravim gamerskim volanom.

Iz Računalniškega muzeja so pripeljali tudi stare videokonzole.