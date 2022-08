Poglejte, kako je potekal zračni boj nad Lescami (FOTO)

Saj poznate tisto po vsej Sloveniji poznano besedo, ki ji nikakor ne moremo najti pametnega prevoda? Gre za heksenšus, nekako bi lahko rekli, da pomeni otrdel vrat.

Nenavaden porast oseb, ki jih je zgrabil ta preseneti heksenšus, se je zgodil v ponedeljek na lokaciji Alpskega letalskega centra Lesce. Razlog je preprost: toliko se je dogajalo v zraku ves dan, da je bil redek, ki je preživel pogledovanje v nebo, ne da bi ga zvečer mučila bolečina v vratu.

Presežki na kupu

Zbralo se je modelarjev iz Slovenije in bližnjih držav toliko, da je bil dan v zraku in ob pristajalni stezi pisan, hrumeč, delno zadimljen, atraktiven, pa še pravi zračni boj kot v prvi svetovni vojni smo videli.

Vodja letalskega mitinga Matjaž Planinšek

»Čez petdeset modelarjev sodeluje,« nam je dejal Matjaž Planinšek, vodja tekmovanja, ki je s sodelavci suvereno vodil že 32. izvedbo mitinga malega letalstva: »Dve leti mitinga zaradi preklemane korone nismo izvedli, tokrat pa smo se odločili za vnovičen zagon motorjev modelov letal; in kot vidite po več tisoč obiskovalcih, smo naredili prav. Nastopajo letala, ki so kopije pravih letal, in ne neka opeka, ki ji namontiraš krila, daš noter kontrolerje in jo pošlješ v zrak.«

Ne le klasična propelerska motorna letala, po zraku so frčala letala z električnim pogonom, helikopterji, videli smo vleko jadralnih letal z motornim letalom, seveda je šlo za modela, skok padalcev iz modela, dih jemajoči pa so bili nastopi pravih reaktivnih modelov letal. »Vsako leto je več reaktivnih modelov,« razloži Planinšek in dodaja: »Sprva so bili modelarji s te vrstami letal le iz tujine, zdaj se je tudi na naši modelarski sceni začel uveljavljati reaktivni pogon in lahko samo občudujemo slovenske mojstre, ki v svojih delavnicah ustvarjajo prave reaktivne leteče mojstrovine.« Zaradi prisotnosti reaktivnih zverin so bili ob letalski pisti gasilci v popolni pripravljenosti, modelarjem pa je bilo prepovedano voditi letala nad glavami množice. Kako tudi ne, te vrste letalskih modelov pridobijo vratolomne hitrosti.

Peter Čičerov je model policijskega helikopterja izdeloval šest let.

»Moj model SAAB JAS39 Gripen je težak 24,4 kilograma, v dolžino meri 4,9 metra in s par litri kerozina lahko leti od sedem do devet minut, ob tem pa razvije hitrosti tudi do 420 km/h,« je povedal lastnik modela Christian Gschwenter iz Celovca. Model je izdeloval dve leti, v svojem mini privat hangarju pa ima še šest modelov na reaktivni pogon. Vse je izdelal sam. Med nastopom oziroma ob pristanku je letalo doživelo lom prvega kolesa in ni veliko manjkalo, da bi bila kopija švedskega lahkega lovca uničena, lastnik pa bi bil ob okoli 52.000 evrov, kolikor je vreden model. Samo za turbino je Christian odštel 13.000 evrov.

Presežkov ni bilo ne konca ne kraja, med našimi modelarji je z izjemno kopijo policijskega helikopterja augusta bell AB206 navdušil Peter Čičerov. »Gre za popolno kopijo pravega policijskega helikopterja v merilu 1:6,5 z nekaj drobnimi modifikacijami. Za delo sem porabil okoli 2500 ur, izdeloval sem ga šest let,« smo slišali od Čičerova, ki nam je izdal, da se bo v kratkem lotil izdelave še enega policijskega helikopterja.

Dišalo po jagodah

Modelar Grega Štular je ob poletu motornega modela extera300 v zrak spustil dim, ki, ne boste verjeli, ni dišal po kerozinu ali bencinu, temveč po jagodah. Aleš Gašparič je v zrak dvignil jurišno letalo F-103, znano iz obdobja hladne vojne v prejšnjem stoletju, in ga vodil tako suvereno, da si ga je popeljal le meter ali dva od glave, Ožbej Kotnik pa je po zraku vodil extremflight slock 105,5, model, ki je namenjen izključno akrobatskemu letenju.

Avstrijec Raimund Ganzer je v zrak poslal lockheed SR-71, kopijo letala, ki ga je ameriška vojska razvijala kot vohunsko izvidniško letalo v Arizoni, v zaprtem območju Area 51, in je bilo nevidno radarjem, za izstrelke, ki bi ga sklatili z neba, pa je bilo tisti čas s hitrostjo 3,2 macha enostavno prehitro.

»Moj model lahko doseže okoli 450 km/h, česar pa ne prakticiram,« je povedal lastnik, ki je imel zaradi bočnega vetra precej težav ob pristanku. Letalo je dvoturbinsko, ena turbina je lastnika stala okoli 7000 evrov. Kot zanimivost, Lockheed je izdelal le 32 teh letal, do zdaj edino znano kopijo letečega modela na reaktivni pogon pa smo lahko videli v Lescah. V nasprotju s SR-71 so med drugo svetovno vojno izdelali več kot 12.000 letal grumman F6F, kakršno je hrumeče vodil Hrvat Tomislav Gržetić, Marko Frank z albatrosom D-III, Vid Gladovic z junkersom CL1 ter Iztok Ogulin s siemensom schukert D-IV pa so se z modeli in čeladami na svojih glavah spopadli v zraku po pravilih svetovne modelarske zveze in izvabljali aplavze prisotne publike.

52 tisoč evrov je vredna kopija švedskega lovca.

Še je bilo presežkov in dogajanja, opisali bi lahko še veliko visokoletečega. A nas je zgrabila bolečina v vratu zaradi fotografiranja v zraku, in tako tisti presneti heksenšus namesto natisnjenih besed potrjuje, da je bil izjemen letalski modelarski dan na letališču ALC Lesce.

Več gledalcev je dobilo heksenšus. FOTOgrafije: Boštjan Fon

Modelarske delavnice za najmlajše

Policisti so prišli s pravim helikopterjem pozdravit miting.

Med bitko kot v prvi svetovni vojni so modelarji nosili čelade.

Detajli v kabinah modelov

Raimund Ganzer s svojim vohunskim SR-71