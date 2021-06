Poglejte, kako je Pošta Slovenije dostavila paket z letalnikom (VIDEO)

Potencial je velik

Dostava z letalnikom Pošte Slovenije. FOTO: Pošta Slovenije

Gre za prvi korak na poti k brezpilotni dostavi nujno potrebnih pošiljk na območja, kamor jih konvencionalna vozila ne morejo dostaviti hitro in učinkovito. Kot so danes sporočili iz Pošte Slovenije, številna podjetja po svetu z letalniki že dostavljajo najrazličnejše pošiljke, trenutna evropska zakonodaja pa letenja zunaj vidnega polja še ne omogoča.Pošta se želi po navedbah generalnega direktorjaaktivno vključiti v proces oblikovanja predpisov, ki urejajo letenje in upravljanje brezpilotnih letalnikov v Sloveniji, z jasnim ciljem iskanja novih poslovnih priložnosti. Tehnologija to že dlje časa omogoča, zatika pa se pri regulativah, ki urejajo zračni prostor. Trenutno namreč v evropskem prostoru ni veliko manevrskega prostora za množično izvedbo tovrstnih dostav.»Potenciali uporabe letalnikov v dostavi so za najrazličnejše namene. Od dostave laboratorijskih vzorcev z oddaljenih območij, dostave dobrin z ladij na kopno, do dostave spletnih nakupov končnim kupcem. Tukaj vidimo velik potencial tudi v Pošti Slovenije, in sicer tudi za segment pri dostavi spletnih nakupov, kot storitev z najvišjo dodano vrednostjo,« je poudaril Kokot.Med glavne prednosti uporabe tovrstnih vozil štejejo zmanjšanje onesnaževanja, optimiziranje logističnih poti, hitro dostavo nujnih dobrin in materialov na težko dostopna in oddaljena območja in podobno. Velik potencial pomeni tudi oskrba in dostava poštnih pošiljk gorskim postojankam in planinskim kočam, v nasprotni smeri pa odvoz odpadkov v dolino. Podobno velja tudi za dostavo zdravil in medicinskih pripomočkov v nujnih primerih.Na področju dostave z brezpilotnimi letalniki po pojasnilih svetovalca poslovodstva Pošte Slovenijeprednjačijo predvsem tehnološko naprednejše države, in sicer ZDA, Kitajska, Nova Zelandija, Avstralija, Nemčija in Švica, ter podjetja, kot so Alibaba, Amazon in Google. Kitajska naj bi po napovedih dostavo z letalniki, ki bodo lahko prenesli eno tono do 1500 kilometrov daleč, začela že leta 2025.Po napovedih direktorja inovacij pri Pošti Slovenijeso nadaljnji koraki družbe na tem področju povezani s sodelovanjem pri razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektih, demonstracijskih projektih za vzpostavitev okolij, v katerih se avtonomne dostave lahko izvajajo, ter vzpostavitvi oz. pridružitvi konzorciju večjih slovenskih podjetij, ki na področju komercialne uporabe avtonomnih letalnikov in drugih avtonomnih vozil vidijo priložnosti za ustvarjanje poslovnih modelov prihodnosti. Ob tem pa so pripravljena s svojimi dosedanjimi izkušnjami vplivati na oblikovanje aktualne zakonodaje.