Poglejte, kako je bil videti ljubljanski pozdrav luči in pomladi (FOTO)

Na nabrežju Gradaščice in Trnovskega mosta je bil vrvež že v torkovih zgodnjih dopoldanskih urah, saj so se med stojnicami in osrednjim prireditvenim prostorom, ta je bil v umetni strugi rečice, ki je levi pritok Ljubljanice, sprehajali številni otroci, njihovi starši, tudi stari starši.

V delu Trnovega, ki je del arhitekturne dediščine Jožeta Plečnika, ki je bil lani dodan na Unescov seznam kulturne dediščine, so letos že 30. leto zapored pripravili prireditev Pozdrav pomladi – Gregorčki. Potekala je kot zaključni dogodek LUV festa, festivala ljubezni, umetnosti in vandranja, s katerim v Ljubljani povezujejo kulturno in turistično ponudbo v zaspanem februarju. »Najpomembnejši del današnje prireditve je seveda izdelovanje in spuščanje gregorčkov,« je razložil Jan Kern, direktor Staroljubljanskega zavoda.

Prihod pomladi oziroma čas, ko je dan že občutno daljši, je bil nekoč izjemno pomemben. Daljši dan, ko ni bilo več treba delati pri luči, so obrtniki praznovali s spuščanjem luči po vodi. Toda nekdanjo navado v Trnovem, ko so obrtniki spuščali lesene cokle z gorečimi svečkami, so zamenjale ročno izdelane ladjice s svečkami.

Pravzaprav ima gregorjevo več pomenov. Ne samo, da nas spomni, da se zimi bliža konec in se bo kmalu začela koledarska pomlad, ampak je god sv. Gregorja po slovenskem ljudskem izročilu dan, ko se ženijo ptički oziroma je, prevedeno v sodobnejši jezik, slovenski praznik zaljubljencev. A praznik pomladi ni slovenska različica uvoženega valentinovega.

Ekološko

Otroci in njihovi spremljevalci so se ob Gradaščici na zabaven način učili recikliranja ali kako se iz japonskega dresnika, ki je invazivna rastlina, izdela papir, iz katerega so izdelali svojega gregorčka. Odlično obiskana je bila tudi stojnica Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer so raznolikost ptičjega sveta predstavljali na različnih zvočnih in likovnih delavnicah, pri čemer so udeleženci spoznavali slovenske ptice.

»Pripravili smo zvočno kuliso ptičjega petja, ki jo slišijo obiskovalci po nabrežju Gradaščice,« je razložil Jan Kern. Izbrali so petje in oglašanje ptic, ki živijo na tem območju: »Ptice lahko določene zvoke interpretirajo kot nevarnost, zato so izbrani tisti zvoki, ki ptic s tega območja ne motijo oziroma razburjajo.«

Dogajanje so popestrili še akrobatsko-gledališki vložki, kulinarični kotiček v Eipprovi ulici, nastop učenk in učencev Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet in koncert Roka Terkaja - Trkaja, ki je z albumom Repki združil otroško poezijo z modernim rapom.

Večina gregorčkov ima osebni pečat izdelovalca. FOTO: Črt Piksi

Vreme je bilo obiskovalcem naklonjeno. FOTO: Črt Piksi

V pestrem programu sta sodelovala tudi dva zmaja. FOTO: Črt Piksi

Na dan, ko se ženijo ptički, so se po številnih šolah in ustanovah pripravljali z različnimi delavnicami za otroke. »Tri dni pred dogodkom smo imeli z Društvom za kulturo inkluzije tudi čistilno akcijo, na kateri smo z osebami s posebnimi potrebami čistili obrežja Gradaščice,« je razložila Jana Kumberger, koordinatorka Pozdrava pomladi – Gregorčki.

Vrhunec dogodka pa je bilo seveda večerno spuščanje gregorčkov različnih oblik in velikosti. V primerjavi z desetletji nazaj je zdaj večina gregorčkov narejena iz naravnih materialov, dogaja pa se tudi, da starši in otroci nekaj let zapored prinesejo istega gregorčka. »To, da že vrsto let poudarjamo pomen ekologije, je videti tudi pri gregorčkih,« pravi Jan Kern, ki je zadovoljen, da ta dogodek obišče od 1000 do 3000 obiskovalcev na leto, odvisno od vremena in drugih dejavnikov. In še doda, da gregorčke pred izlivom Gradaščice v Ljubljanico ujamejo in vrnejo lastnikom, če to želijo.

»Pripravili smo zvočno kuliso ptičjega petja, ki jo slišijo obiskovalci po nabrežju Gradaščice,« je povedal direktor Staroljubljanskega zavoda za kulturo Jan Kern. FOTO: Simona Fajfar