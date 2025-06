Poglejte, kaj vse so Slovenci našli v izgubljenih paketih iz zapečatene trgovine v BTC-ju (FOTO)

Trgovina King Colis, ki se je za nekaj dni pojavila v ljubljanskem BTC-ju je nepričakovano doživela nenaden konec. Dva dni pred predvidenim zaprtjem (21. junija) so jo zapečatili davčni inšpektorji zaradi neupoštevanja slovenske zakonodaje. Medtem pa so se vrstile izkušnje kupcev – nekateri navdušeni, večina pa razočarana.

Kaj je King Colis sploh ponujal?

Gre za t. i. »pop-up« trgovino, kjer kupci za fiksno ceno kupijo neoznačen in zaprt paket – v njem naj bi bila izgubljena pošiljka. Trgovina je del svetovnega trenda prodaje nedostavljenih paketov, ki jih spletni trgovci (najpogosteje Temu, Amazon, Wish ipd.) niso uspeli dostaviti. Cena za standardni paket znaša 1,99 evra na 100 gramov, cena za premium paket pa 2,79 evra na 100 gramov.

Marsikdo ni bil zadovoljen, mnogo pa jih je poudarilo, da vsebina ni bila vredna denarja.

Bralci so nam poslali nekaj svojih izkušenj s trgovino

Klavdija: »Evo iz prve roke. Na paketih so naslovi prejemnikov, vidni vsem, denimo iz Avstrije, Nizozemske, Nemčije, celo iz Nove Zelandija. Iz štosa smo šli pogledat. Čakali smo eno uro, notri smo bili lahko 10 minut. Preden greš notri, moraš prek telefona izpolniti obrazec, da se strinjaš s pogoji oziroma to potrditi fantu, preden te spusti notri. 'Izplen' za 74 evrov so bili trije paketi. V eni vrečki nahrbtnik iz Temuja za 4 evre (paket je bil 14 evra), druga ena blazina s Temuja za 4.66 € (paket je bil 10 €) in tretja (ta je bila škatla) notri pa ogromno nepotrebnega papirja in na sredini mala vrečka, notri pa res cenena prevleka za avto, ki je na Temuju 7,12 evra. Skratka še prepozno so jo zaprli.«

Eldin: »Bil sem tam in nisem zadovoljen. Ampak sem se nasmejal.« Eldinovo presenečenje ni bilo uporabno, je pa poskrbelo za smeh. Iz paketa je izvlekel dildo. Poslal nam je tudi fotografijo.

To ga je pričakalo v paketu. FOTO: Bralec

Nekateri so imeli srečo. Bralec K. je v trgovino šel prvi dan: »Udeležil sem se nakupovanja že prvi dan in bil med prvimi tam. Vsak je lahko sam izbiral paket, ki ga bo kupil, če vsaj malo razmišljaš, veš, da se bodo v majhnih paketkih skrivale neumnosti ki so bile naročene na Wishu itd. Sam sem vzel 3 večje pakete in plačal 71 evrov. V njih so bili fen za lase, kodralnik in smučarska očala, tako da se je nakup izplačal. Saj so vsi trije izdelki na Amazonu vredni 285 evrov. Moja izkušnja je bila dobra.«

Ena od kupk je za 69 € dobila paket, v katerem so bili 'avto kabli' (v resnici prenosni battery booster za akumulator), Wi-Fi vmesnik (v resnici mini projektor) in majhna tlačilka za balone. Tudi ona je bila z izbiro precej nezadovoljna – ob prejetih pripomočkih se je spraševala 'Kaj naj s tem?'

Veliko ljudi je poročalo, da so v paketih našli raznovrstno drobnarijo: na primer poceni nakit, ure neznanih znamk, sončna očala, modni dodatki iz umetnega usnja, ter poceni elektroniko (slušalke, kabli, polnilci, daljinski upravljalci itd.) brez priznane blagovne znamke. Takšne stvari imajo nizko uporabno vrednost, pogosto pa so to artikli, ki bi jih trgovci sicer zavrgli ali zelo poceni razprodali.

Nekateri paketi so vsebovali tudi čisto običajne gospodinjske ali osebne predmete, ki sicer niso nič posebnega. Med prijavljenimi najdbami so bili recimo kozarci, kuhinjski pripomočki, pisarniški material ali oblačila nižjega cenovnega razreda. Ti predmeti niso nujno neuporabni, a pogosto ne odtehtajo cene paketa, če jih kupci niso potrebovali.

Komentatorji na Facebooku so dogajanje pospremili z mešanico humorja in razočaranja: »Šla sva iz radovednosti. Bila dobro zavedena. Vzela sva to kot šolo življenja, roba gre pa več ali manj na srečelov za gasilsko veselico,« se je pošalil eden.

Darko je bil bolj jedrnat: »Trikrat sem bil. Prvič, zadnjič in nikoli več. 40 minut čakanja za premium paket, notri pa jajca iz Temuja. Je pa briljantna poslovna ideja – ljudje jih je sram povedat, da so se pustili nategniti.«

King Colis se je s svojo pop-up trgovino ustavil tudi v Ljubljani. FOTO: Zaslonski Posnetek, Tik-tok

Zaprtje trgovine: zakonodaja jih je prehitela

Furs je trgovino zapečatil dva dni pred načrtovanim zaključkom prodaje, ker so ugotovili več kršitev davčne in delovnopravne zakonodaje. Dacarji so zasegli tudi vse pakete iz trgovine, latnikom pa jih bodo vrnili, ko bodo uredili vse potrebne papirje.

Trgovina King Colis je dokaz, kako hitro lahko nasedemo obljubi »zakladov za nizko ceno«. Nekateri so domov odnesli uporabne izdelke, drugi pa pregreto zrak in nezamenljivo lekcijo.